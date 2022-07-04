Новый региональный оператор взялся за уборку мусора в Хабаровском крае

В ближайшие десять дней работа «Хабавтотранс ДВ» должны выйти на качественно новый уровень

Любая реформа на старте требует наладки механизмов. Так было, например, с запуском электронных очередей, фондами капитального ремонта или иных инструментов, которые стали неотъемлемой частью жизни людей. Аналогично перечисленным инициативам, теперь в Хабаровском крае со сложностями стартовала долгожданная мусорная реформа.

С 1 июля в борьбу за чистоту региона вступил новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Хабавтотранс ДВ», но пока результаты трудно назвать вселяющими надежду на светлое будущее.

- Люди осваиваются, габариты у грузовиков большие, дворы заставлены транспортом, все это одно на другое накладывается. Логистика новая, маршруты новые, водители по ним никогда не ездили, тем не менее количество рейсов с каждым днем увеличивается, - рассказал Валерий Дунисов, директор «Хабавтотранс ДВ».

Ежедневно более 50 автомобилей выходят на маршруты для забора отходов из контейнеров. По заверениям руководителя регоператора, тщательное знакомство с улицами города, а также с мощностями автотехники - дело ближайших двух недель.

Министр ЖКХ Дарий Тюрин, проинспектировав деятельность предприятия, обратил внимание на еще одну проблему, требующую решения - некоторые контейнерные площадки быстро и обильно заполняются вследствие действий юридических лиц, на которых не распространяются услуги регоператора.

- Появилось много мусора юридических лиц, который раньше нигде не учитывался. Я надеюсь, что в ближайшее время регоператор посетит недобросовестных предпринимателей, и весь мусор, который раньше непонятно кем и куда возился до этого, обретет владельца, который обязан показать договор с регоператором. Если такого документа не будет - это уже совершенно другой диалог с контрольно-надзорными органами, - пояснил Дарий Тюрин.

Регоператор стремится обеспечить качество своих услуг в Хабаровском крае. Так, чтобы усовершенствовать алгоритм и график вывоза мусора, был объявлен запуск горячей линии, с помощью которой будут оперативно обрабатываться все поступающие от жителей вопросы и жалобы.

Также в ходе рейда министра ЖКХ была установлена возможная причина увеличивающихся в геометрической прогрессии свалок на территории региона. Дело в том, что согласно предъявленным договорам, некоторые управляющие компании сотрудничают не с «Хабавтотранс ДВ», а с другими фирмами. Отследить, куда эти компании вывозят мусор, не представляется возможным.

- Истории, когда заявляют, что кому-то за вывоз мусора уже заплатили, по Хабаровску сейчас всплывают не единичные, они массовые. До 1 июля все участники рынка должны были заключить договоры с регоператором, чтобы работать на законных условиях.