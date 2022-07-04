15 тонн потенциальной смерти: на прилавках магазинов Хабаровского края могла оказаться опасная рыба

Рыбная продукция изъята и передана на ответственное хранение. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО

15 тонн рыбы крайне сомнительного качества едва не попали на прилавки магазинов Хабаровского края. Что было бы с теми, кто ее в итоге съел, остается лишь предполагать. В лучшем случае люди отделались бы проблемами с желудком. О рейде по продуктовым базам сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Больше пяти тонн рыбы, на которых не было вообще никаких маркировок, а соответственно, непонятно, где и когда ее выловили, как транспортировали и так далее, сотрудники ведомства нашли в Николаевске-на-Амуре.

- На территории двух производственных баз обнаружено и изъято свыше пяти тонн немаркированной рыбной продукции. Установлено, что изъятая продукция планировалась к транспортировке и сбыту в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре без прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы, - рассказали в ведомстве.

А раз нет никаких документов, то и доходы были бы нелегальными. Учитывая вес продукта, стоимость такой партии могла бы озолотить предприимчивых бизнесменов.

Кроме того, в Хабаровске и Комсомольске при проверке производственных баз в рефрижераторах выявлено свыше 10 тонн замороженной продукции. И снова без каких-либо опознавательных знаков.

Рыбная продукция изъята и передана на ответственное хранение. Скорее всего все эти партии будут уничтожены.

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