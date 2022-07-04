Главный синоптик России ошарашил заявлением о погоде в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Лето в Хабаровске - это всегда испытание. Горожане каждый год мучаются от невыносимой жары. Усугубляет ситуацию высокий уровень влажности. Исправить это нельзя, но подготовиться - вполне. Синоптики рассказали, чего ждать на этой неделе и как спастись от жуткой духоты.

Аномальная погода сейчас прослеживается во многих регионах России. Где-то ожидаются ужасные ливни, кого-то настигнет «опасное солнце» с высоким ультрафиолетовым излучением, а в Якутии, Амурской области и Хабаровском крае - невыносимая жара.

- В Хабаровском крае будет очень жарко. Тяжкая ситуация, - сообщил ТАСС Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

С коллегой согласилась и хабаровский специалист, опровергнув все слухи о грядущих осадках.

- Ждем только жару. Хороших дождей не будет. Возможны небольшие эпизоды, но в основном погода будет без осадков. Сохранятся те же 27-32 градуса. Около +30 будет в Хабаровске. Сейчас мы идем выше климатической нормы на 4-5 градусов, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

На вопрос об уровне влажности синоптик отметила, что в отдельные дни «будет чуть суше», но в основном влажность сохранится высокая.

- Тем, кто тяжело переносит влажность и жару, лучше пореже выходить на улицу, пользоваться вентиляторами и кондиционерами.

Пока синоптики прогнозируют дождь лишь на конец недели - воскресенье. Однако погода может измениться в любой момент.