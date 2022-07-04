Наркоман-агроном спалил свою квартиру в Комсомольске

Мужчину задержали, сейчас проводится проверка Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Комсомольске-на-Амуре пожарные, прибывшие на вызов в одну из квартир, после тушения огня нашли наркотики. Коноплю хозяин выращивал прямо у себя дома, а потом бережно раскладывал готовую запрещенку по пакетикам.

- В момент происшествия владельца жилья дома не было. При осмотре квартиры специалисты нашли как посаженные в горшки растения, так и готовую к употреблению марихуану, - рассказала представитель МВД региона Ирина Щеголева.

Оказалось, что виновниками появления огня стали сами растения. Мужчина для большей урожайности поставил горшки с коноплей под лампы. А трава доросла до них, уперлась в горящие лампочки и вспыхнула.

Мужчину задержали, сейчас проводится проверка. За спиной у 41-летнего комсомольчанина есть судимость за имущественное преступление.

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