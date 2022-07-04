«Людей удивляет не девушка на посту, а ее возраст»: впервые за пляжами Хабаровска следит девушка-спасатель

Самым сложным в работе спасателя Алина Ермакова считает не борьбу со стихией, а профилактические беседы с людьми Фото: Сергей ПЯТКОВ

Отсутствие разрешенных в Хабаровске мест для купания не мешает жителям повсеместно открывать пляжный сезон. Для контроля безопасности еще в мае работу начали спасательные посты.

Желание помогать людям не зависит от возраста и пола. В этом году яркий тому пример - вступление в ряды матросов-спасателей двух девушек, чего ранее в Хабаровске не случалось. Одна из новобранцев, 19-летняя Алина Ермакова, рассказала в прямом эфире радио «КП» - Хабаровск» о том, как попала в профессию и как устроена работа спасателя.

По словам Алины, люди, увидев на посту спасателя девушку, реагируют в целом спокойно. Удивление вызывает разве что небольшой возраст. Крепкий стереотип, кажется, успешно разрушается, но наличие грубой физической силы, тем не менее, никогда не бывает лишним.

- Самое важное - знания и умение ими пользоваться. Однако сила, конечно, тоже не помешает, особенно когда вытаскиваешь человека, который на воде становится еще тяжелее. Даже меня бывает сложно вытаскивать во время тренировок. Но в сам момент спасения помогает адреналин и чувство долга, - рассказывает Алина Ермакова.

Хотя спасателями в этом году стали две девушки, работают они не вместе. Обе были намеренно определены в команды с представителями мужского пола. И здесь важно грамотно распределить силы.

- Допустим, у нас есть спасательная лодка, которую нужно нести до берега. Но пляж регулярно меняется в размерах из-за повышения и понижения уровня Амура. Мы с моим напарником решили, что если тонет мужчина больших размеров, то напарник поплывет первым, чтобы его захватить, а я приплыву на лодке и дам спасательный круг. Если будет тонуть ребенок или девушка, то я могу без проблем пойти первой.

В городе открылось несколько спасательных постов, но основным местом работы Алины является пляж «Дальдизель». Перед вступлением в должность необходимо было пройти соответствующую подготовку.

- Период обучения занял неделю. За это время мы плавали в бассейне, тренировались затаскивать людей на спасательный плот, тренировали правильный вход в воду, чтобы избежать травм. Много времени посвятили теоретической части - оказанию первой помощи в различных ситуациях. Например, когда у человека идет кровь, или он захлебнулся. А уже 25 мая прошло мое первое дежурство.

Самым сложным в работе спасателя Алина Ермакова считает не борьбу со стихией, а профилактические беседы с людьми. Взаимодействовать с желающими искупаться в запрещенных местах приходится практически постоянно. Жара манит всех лезть в воду, и компании взрослых людей, которые, как обычно, «знают свои права», часто не видят препятствий. Спасатели стараются прибегать к различным способам воздействия.

- Если просто кричать в рупор, то кто-то или не услышит, или сознательно проигнорирует. Поэтому мы также выдаем памятки для взрослых и детей, где представлены правила безопасности, а также рассказывается об отсутствии санитарных норм и сильном, потенциально опасном течении. Обычно большая часть посетителей - рыбаки, но они меньше всего заинтересованы в том, чтобы лезть в воду. Другое дело - компании, которые приходят пожарить шашлык, немного выпить и прыгнуть в воду. Да, люди в большинстве своем пренебрежительно относятся к предупреждениям спасателей, но однажды мы им поможем, и они будут благодарить нас всю жизнь.