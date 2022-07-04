Наклейка на такси с пошлым намеком шокировала многодетную мать в Хабаровском крае

Женщине с тремя детьми пришлось смотреть на неоднозначную наклейку на ж/д переезде. Фото: предоставлено героиней публикации

В поселке Переяславка Хабаровского края местная жительница и многодетная мать оказалась шокирована непристойной наклейкой на заднем стекле такси. Женщина в тот момент находилась за рулем вместе с тремя детьми перед ж/д переездом. Надпись с пошлым подтекстом гласила: «Девчонки, минет полезней сигарет!». У местной жительницы появились вопросы к моральному облику таксиста и тому, с какими намерениями он наклеил на свою машину подобную фразу.

- Я педагог и мать четверых детей. 3 июля мы возвращались из Переяславки в Гродеково. Так получилось, что встали на переезде в ожидании, когда пройдет поезд. А перед нами это такси. Проехать никуда нельзя. Я читаю, что написано на стекле, и пребываю в шоке, честно. Со мной тогда находились трое - старший 15-летняя дочь занимала переднее сиденье, еще двое детей 11 и шести лет сидели сзади. Все они умеют читать. И они они спросили у меня, что значит эта фраза. вопросы. Я вот тоже задалась вопросом - когда в стране, где приходится расти нашим детям, взрослые, казалось бы, люди прекратят транслировать пошлость и разврат так открыто и нагло? И как оградить наших детей от такого безобразия? Неужели хозяин авто не задумался об этом, когда клеил такую похабную надпись? С какой целью он это сделал? Наверное, пора правоохранителям взяться за таких водителей и выписывать им штрафы. К тому же это еще и таксист! - рассказала «КП» - Хабаровск» Виктория, возмущенная местная жительница.

Пост с фотографией возмущенная женщина выложила в местном паблике. Он вызвал бурное обсуждение в комментариях, в основном с комическим подтекстом. Мало кто осуждал таксиста.

- Меня удивила реакция людей. Многие пишут «да ладно» или «душнила». То есть народ в целом не воспринял эту наклейку негативно. В какой момент подобные надписи стали нормой? Я потом узнала, что и таксист средних лет, вовсе не молодой. Мне страшно как родителю, в какой среде приходится воспитывать детей. Я младшей дочери даже объяснить смысла этой фразы не могу, потому что его не вижу. Зачем детям раньше времени знать эту пошлость? Они и так всего нахватаются. А вот что-то полезное мало кто стремиться вкладывать.

Также Виктория стала искать, есть ли в законе запреты на печать подобных наклеек.

- Ради интереса «загуглила», какие наклейки можно заказать на машину, и от найденных образцов у меня волосы встали на голове дыбом! Просто страшные вещи. Я смогла найти только, что запрещено писать призывы к нацизму, терроризму и порнографию. Также я начала обзванивать ГИБДД, но мне никто не ответил. Я не знаю, запрещено ли клеить подобные фразы, и если нет, то это огромное упущение. Буду и дальше разбираться, и если придется, то напишу петицию.

Если говорить о юридической стороне вопроса, то тут не все так забавно и весело. За подобные фразы на машинах водителям может грозить реальный штраф.

- Ситуацию нужно рассмотреть с разных сторон. Конечно, это нарушение. По таким делам обычно проводится филологическая экспертиза. На мой взгляд, это откровенная пошлятина. Клеить такое на машину недопустимо. И это прописано в законе. Как вариант можно посмотреть закон о рекламе, о защите несовершеннолетних от негативной информации. За нарушение может грозить административная ответственность. А женщине следует обратиться к омбудсмену, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Куликова, юрист по гражданским делам.

Напомним, автобус №7 в Хабаровске тоже повеселил местных жителей интересной надписью. «Не прижимайся, не в постели», - гласит фраза на бампере машины. Видимо, у водителя автобуса все хорошо с юмором, иначе почему именно такую формулировку решили разместить на всю общественность? Впрочем, прижиматься к автобусам действительно не стоит.

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