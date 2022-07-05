За каждый удар дали по году: жестокий убийца из ЕАО отправится в колонию на 29 лет

У мужчин есть время на его обжалование приговора Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

В ЕАО суд вынес приговор двум грабителям, один из которых расправился со сторожем местной базы. Судья полностью согласился с вердиктом присяжных о том, что эти двое совершили тяжкое преступление ради легкой наживы.

Напомним, дело было в августе 2020 года. Тогда мужчины втроем выпивали на базе. А потом преступники решили ограбить охранника. И пока один наносил удары, второй собирал все, что плохо лежит: полуразбитый телевизор, еду, старую бензопилу и простецкий мобильник.

Выжить у жертвы нападения шансов не было никаких. Мужчине нанесли 29 ударов ножом, а также топором и кирпичами. По подсчетам экспертов, охранника убили ради 12 тысяч рублей, которые можно было выручить за все похищенное.

- Судом одному из мужчин назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму - 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, - рассказала представитель следственного ведомства региона Дарья Немцева.

Она подчеркнула, что приговор в законную силу пока не вступил. У мужчин есть время на его обжалование.

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