Бордюрное дело: как пилили деньги магаданский чиновник с бизнесменом

Сейчас они оба дожидаются суда. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Магаданской области под суд отправят местного чиновника и ушлого бизнесмена. Они сумели заработать приличную сумму на бордюрах - подделали документы и похитили чужое имущество. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Дело было в 2020-м году в поселке Ола. Стояла задача отремонтировать тротуары. Предприниматель, который бодро взялся за исполнение заказа, в итоге использовал материалов существенно меньше, чем было указано в документах. Но сотрудника местной администрации это ни капли не смутило. Работу он принял, в документах указал все, что надо, и подписал акты. В итоге все остались довольны. Однако схема вскрылась. В итоге оба попали под статью.

- Из поступивших на расчетные счета Общества денежных средств, предназначенных на оплату работ по муниципальным контрактам, деньги были переведены на расчетные счета «субподрядчиков» и обращены в свою пользу обвиняемым должностным лицом. В ходе следствия проведены строительно-технические, бухгалтерские, почерковедческая и компьютерная судебные экспертизы, более тридцати пяти осмотров технической, аукционной и иной документации, - рассказали в ведомстве. Имущество мужчин позже арестовали. Одним из обвиняемых добровольно частично погашен материальный ущерб в размере 500 тысяч рублей. Сейчас они оба дожидаются суда.

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