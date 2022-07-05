Михаил Дегтярев: «Детско-юношеский туризм учит взаимовыручке, любви к природе и ценности человеческой жизни»

Центр «Грань» занимается социализацией воспитанников детских домов, детей из приемных и многодетных семей Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Одним из обезоруживающих достоинств Михаила Дегтярева как губернатора Хабаровского края является его стремление быть в курсе всего, что происходит не только в Хабаровске, а именно во всем крае. Нередки новости о том, что глава региона посетил муниципальный район, отдельное село или другой населенный пункт с целью узнать, как живут те или иные жители, и чем им можно помочь.

Так, по рекомендации министра туризма Хабаровского края губернатор отправился в село Матвеевка, где уже более 20 лет назад свою деятельность развернул центр социальной адаптации молодежи «Грань». Организация занимается социализацией воспитанников детских домов, детей из приемных и многодетных семей, развивая их навыки через походы, путешествия, сплавы и другие туристические мероприятия.

- Детско-юношеский приключенческий туризм обладает огромным значением. Это возможность научиться взаимовыручке, уважению и ценности человеческой жизни, любви к природе и выживанию в любых условиях. Такие навыки бывает сложно получить даже в полноценной семье, так как родители часто заняты на работе, - заявил Михаил Дегтярев.

Губернатор Хабаровского края ознакомился с проектами центра социальной адаптации молодежи Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Делегация во главе с Михаилом Дегтяревым отправилась на карьер, где проходила открытая тренировка. Дети демонстрировали уровень владения греблей на рафтах, сапах, катамаранах. Глава региона оценил показательные выступления по спасению утопающего. Ситуация следующая: на лодке перевернулся восьмилетний мальчик Дима. Когда на речке переворачивается человек, то приходится спасать и человека, и лодку с веслами. Ребята справились со всеми задачами, что неудивительно - воспитанники центра являются двадцатикратными чемпионами Дальнего Востока по спасательным работам.

Губернатор Хабаровского края ознакомился с проектами центра социальной адаптации молодежи Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Все занятия для детей - бесплатные. Здесь мы проводим наши тренировочные мероприятия, но основные тренировки проходят в лесу, на горных реках. Мы занимаемся в весенние месяцы и захватываем сентябрь, а практически все лето мы находимся в походах, - рассказал Михаил Непогодин, руководитель социальных проектов центра «Грань», а также тренер по гребному слалому и туризму.

Губернатор, воодушевившись природой и детским энтузиазмом, выразил желание искупаться вместе с ребятами, но с сожалением обнаружил, что не взял с собой плавательные шорты. Но это, тем не менее, не помешало пообщаться и сфотографироваться с детьми.

Губернатор Хабаровского края ознакомился с проектами центра социальной адаптации молодежи Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Следующим пунктом стала база центра «Грань», где дети живут, занимаются творческой и спортивной деятельностью. Вся территория, по словам директора «Грани», обустроена своими руками и без государственных вливаний. Средства выделяют попечители, участвующие в жизни организации. Также центр занимается привлечением спонсоров с помощью рассылки писем, рассказывающих об его деятельности.

Строительство объектов осуществляется силами самих воспитанников. Первым выпускникам центра социальной адаптации, начинавшим свои занятия еще на стыке веков, сейчас уже по 40 лет, но некоторые из них до сих пор остаются верными благородному делу, которым занимается центр, и всячески ему помогают.

Губернатор Хабаровского края ознакомился с проектами центра социальной адаптации молодежи Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

База оборудована собственным скалодромом, где губернатор также застал одну из тренировок.

- Хоть мы и водники, но владение веревками, которое дает альпинистская подготовка - очень важно. Умение вязать узлы и делать переправы позволяет путешествовать более комфортно и безопасно, - поясняет Михаил Непогодин.

Губернатор Хабаровского края ознакомился с проектами центра социальной адаптации молодежи Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Далее главе региона не удалось пройти мимо площадки для метания ножей. Губернатор долго раскачивался, но, приняв советы по работе плеч, в конечном счете воткнул несколько орудий точно в цель.

Губернатор Хабаровского края ознакомился с проектами центра социальной адаптации молодежи Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Экскурсия продолжилась в мастерской, где в порядок приводятся старые изделия и производятся новые. Если детям не хватает спальных мест, то всегда можно сшить палатки или спальники. А если после сплава пробоину получил рафт, то его можно заклеить в той же мастерской. Таким образом, ребенок выходит во взрослую жизнь с массой умений, которые могут пригодиться в самый неожиданный момент.

Губернатор Хабаровского края ознакомился с проектами центра социальной адаптации молодежи Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Затем сотрудники организации представили вниманию делегации презентацию, рассказывающую о насыщенной жизни центра, а также о планах по реализации проекта «Безграничное детство». Суть проекта - сформировать масштабное туристическое сообщество детских домов со всей России.

- Развитие туризма идет из души ребенка, когда он растет и понимает, что природа - это его дом. Мы хотим передать наш опыт по регионам, потому что все дети должны путешествовать. Мы приезжаем в населенный пункт, берем воспитанников детского дома и ведем в поход, создавая, таким образом, прецедент. Мы уже были в Ванино, работаем с Переяславкой и вообще стараемся масштабироваться в рамках Хабаровского края. В 2023 году хотим выйти на ДФО, а к 2024 году совершать выезды по всей России - пояснил Михаил Непогодин.

Губернатор Хабаровского края ознакомился с проектами центра социальной адаптации молодежи Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Говоря о масштабах, планы у центра грандиозные. Так, в этом году команда центра «Грань» отправится в походы с воспитанниками детских домов поселка Ванино, Амурска и Комсомольска-на-Амуре. Следующим летом возможность совершить путешествие получат воспитанники детских домов Забайкальского края, ЕАО, Сахалина и Амурской области. А в планах на 2024 год - автопробег до Мурманска с остановкой в каждом населенном пункте.

Выясняя проблемы и нужды центра, Михаил Дегтярев пообещал обеспечить команду новым вместительным автобусом для переездов по городам и регионам, а также выразил уверенность в необходимости развития данной инициативы.

Губернатор Хабаровского края ознакомился с проектами центра социальной адаптации молодежи Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Очевидно, что ваш опыт нужно масштабировать. Поэтому приглашаем вас и ваших ребят принять участие во Всероссийском туристическом форуме, который пройдет в сентябре в Хабаровске, и презентовать свои наработки на федеральной площадке, - обратился губернатор к руководителю центра.

Также глава региона рассказал о возможности «Грани» участвовать в конкурсе на получение краевой субсидии на возмещение затрат на развитие туристической инфраструктуры. Центр обязан направить заявку, так как, по словам губернатора, конкурс существует именно для тех людей, которые умеют что-то делать и имеют за спиной весомый опыт.

Губернатор Хабаровского края ознакомился с проектами центра социальной адаптации молодежи Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В заключение Михаил Дегтярев пообщался с ребятами, узнав дальнейшие планы воспитанников центра. Туристическая деятельность, которой занимается «Грань», помогает многим определиться с профессией. Так, одни видят себя в роли гидов-проводников, а другие уже решили, что будут спасателями.