Москвичи пока остаются непобедимыми соперниками для армейцев из Хабаровска

Команде не удалось одолеть соперника Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Команда из Хабаровска провела очередной контрольный матч в рамках командных сборов. Соперником «СКА-Хабаровска» был выбран новоиспеченный член элитного дивизиона российского футбола - московское «Торпедо». Дальневосточники уступили противнику в столице со счетом 3:1.

Место в воротах «красно-синих» занял 33-летний Евгений Помазан, который широко известен отечественному болельщику. Воспитанник «Кубани» успел выиграть чемпионат Европы 2006 в составе юношеской сборной России, отметиться бронзовыми медалями в ЦСКА и «Анжи», завоевать Кубок и Суперкубок страны.

Один гол все же остался за армейцами Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Уже на восьмой минуте первого тайма Ишхан Гелоян прорвался по флангу и сделал передачу на игрока, находящегося на просмотре, который поразил ворота соперников. Недолго музыка играла, и уже в середине игрового отрезка бывший армеец, перешедший в стан «Торпедо», Давид Караев передал привет Хабаровску, сравняв счет до 1:1.

На 30-й минуте в ворота москвичей был назначен пенальти, который, к сожалению, не смог реализовать полузащитник Михаил Гащенков. Эта точка и стала переломным моментом встречи. Уже спустя несколько минут армейцев подловили на контратаке, и Мухаммад Султонов забил гол «в раздевалку». Во втором тайме «Торпедо» закрепило свое преимущество, забив третий мяч в ворота Помазана.

Команда боролась до конца матча Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

- Забили первыми, при равном счете не реализовали одиннадцатиметровый и упустили несколько выгодных моментов. Готовимся дальше, - сообщили в пресс-службе «СКА-Хабаровска».

Заключительный товарищеский матч подопечные Романа Шаронова проведут с «Аланией» из Владикавказа 8 июля. Встреча состоится на стадионе «Октябрь» в Москве.

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