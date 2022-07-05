Новый региональный оператор Хабаровского края продолжает настраивать систему вывоза отходов

В рамках мусорной реформы регоператор заканчивает последние приготовления для продуктивной работы в Хабаровском крае

Мусорная реформа вслед за другими регионами добралась до Хабаровского края. 1 июля в 6 часов утра к своим обязанностям приступил зашедший на территорию края новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Хабавтотранс ДВ», призванный наводить порядок и чистоту.

Одной из основных задач регоператора является своевременный вывоз ТКО на специально отведенный для этого полигон, что предотвратит появление новых свалок на территории региона. Что касается уже существующих несанкционированных свалок, то с ними организация также пообещала разделаться.

Но в первую очередь необходимо наладить логистику и взаимодействие технических единиц, чтобы безболезненно осуществлять регулярный вывоз отходов, потому как в первые дни июля многие жители пришли в недоумение, не имея возможности даже подойти к своим мусорным площадкам. Некоторых контейнеров просто не было видно из-за скопившихся за небольшой период времени гор мусора.

Дело в том, что, подобно любым глобальным начинаниям, система, утвержденная на бумаге, требует отладки действий на практике. Так вышло и в начале работы «Хабавтотранс ДВ». Если одна часть жителей города сразу увидела результат, который не вызывает нареканий, то другая часть принялась обрывать трубки горячих линий и публиковать в интернете фотографии доверху забитых мусорных контейнеров.

В рамках мусорной реформы регоператор заканчивает последние приготовления для продуктивной работы в Хабаровском крае

В настоящее время продолжается формирование графика вывоза с учетом пожеланий управляющих компаний, ТСЖ и других организаций. Долго запрягая, но все-таки региональный оператор взялся за территории, ставшие за пару дней проблемными.

Так, в понедельник были приведены в порядок площадки на улицах Бондаря, Ангарской, Некрасова, Руднева, Краснореченской и других, вызвавших бурю негативных эмоций. На вывоз всех накопившихся отходов, очевидно, потребовалось в разы больше выездов специального транспорта, однако усердная работа демонстрирует, что региональный оператор не снимает с себя ответственности за поддержание вверенных ему территорий - Хабаровска и района имени Лазо - в чистоте.