Шесть лет провел в бегах: избивший ребенка грабитель получит свое наказание

Оказалось, что за ум он так и не взялся: нигде не работает, семьи нет, перебивается какими-то случайными деньгами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке отправят под суд 26-летнего парня, который шесть лет назад вместе со своим другом избил двух школьников и отобрал у них мобильные телефоны, а после бросился в бега.

Произошло все 30 апреля 2016 года. Это была суббота, и тогда еще 20-летний молодой человек вместе со своим другом выпил, а когда и алкоголь закончился, и денег на него не нашлось, парочка решила быстро их «заработать». Они увидели проходящих неподалеку подростков - тем было по 16-17 лет - и устроили банальный гоп-стоп. Денег у школьников при себе не нашлось, зато были мобильные телефоны. Они и оказались добычей, а их владельцы были жестоко избиты.

- Они нанесли потерпевшим множество ударов руками и ногами в область головы и тела, после чего похитили у них дорогостоящие мобильные телефоны. В ходе проведения следственно-оперативных действий лица, совершившие преступление, были установлены, однако задержан только один из них, - рассказала представитель приморского следкома Аврора Римская.

Одного парня вскоре отправили под суд. Отбыл ли он уже наказание, неизвестно. Зато его напарник сумел скрыться в Хабаровском крае. Да так, что на время дело было вообще приостановлено. Но в апреле этого года его задержала местная полиция. Оказалось, что за ум он так и не взялся: нигде не работает, семьи нет, перебивается какими-то случайными деньгами.

- Производство по уголовному делу в его отношении было возобновлено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в следкоме.

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