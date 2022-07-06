Как дышит Вселенная: появилось видео с движением звезд по ночному небу

Просто космос Фото: скриншот из видео

Великий парад планет посмотрели жители Хабаровска в ночь с 1 на 2 июля. Миллионы звезд, все планеты Солнечной системы, а также далекие галактики и туманности увидели желающие самостоятельно изучить космос. Астрономы рассказывали интересные факты о Вселенной, показывали планеты в телескопы, а также задавали астрономические задачки.

Равнодушных к событию не осталось, с интересом наблюдали за небом как взрослые, так и дети. В телескоп удалось поймать даже МКС, как раз в это время пролетающую над Хабаровском. Однако далеко не все можно увидеть своими глазами, и даже телескоп не всегда помогает. Например, если хочется посмотреть «картину целиком»: все объекты одним кадром. Масштаб Вселенной и Млечный путь людям показал астроном Матвей Бубенец.

Чтобы наглядно продемонстрировать, как движутся объекты по ночному небу, понадобилась мощная камера, специальный широкоформатный объектив и очень много времени. Удивительное видео с бесчисленными звездами дальнего космоса снималось всю ночь до рассвета. Затем скорость записи была в разы увеличена, и вуаля: целых шесть часов вместились всего в одну минуту.

- На таймлапсе можно увидеть, как по небу проплывают планеты. Сначала Сатурн, потом Юпитер, он самый яркий. За ним виден Марс. Яркая линия - это, видимо, МКС, а линии поменьше - это спутники и метеоры, - объяснил увиденное «КП» - Хабаровск» Евгений Ревва, астроном.

МКС, кстати, хабаровчане смогли увидеть вблизи в телескоп. Для этого астроному приходилось без устали настраивать аппаратуру для всех желающих рассмотреть великое достижение цивилизации, очень быстро перемещающееся по небу.

К сожалению, на видео не попали Венера и Меркурий: их можно было увидеть только в телескоп, когда совсем рассвело, но остальные объекты просто поражают своим великолепием. Видно, как быстро одно созвездие сменяет другое, как «дышит» Млечный путь, частью которого является и Земля, и как грациозно парят вдалеке облака.

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