«Регистрация товарных знаков»

Зачем нужно регистрировать товарный знак, как это поможет выделиться в конкурентной среде, а также защитить свой бизнес от мошенников? Об этом рассказал наш гость, руководитель представительства федеральной сети агентств по защите интеллектуальной собственности BEBRAND в Хабаровск Леонид Михайлов.

О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ

- Товарный знак - это средство индивидуализации товаров и услуг, то есть, действительно, он нужен для того, чтобы вас отличали от кого-то другого. И существует распространенное мнение: если вы не производите товар, то товарный знак вам и не нужен. Это связано с тем, что широкое распространение получил именно термин «товарный знак», на самом деле существует такой термин, как знак обслуживания. Суть одна и та же, а регистрируются они в 45 классах Международной классификации товаров и услуг, из которых с 1 по 34 класс - все, что касается товаров, различные группы, сформированные по однородности и схожести, и с 35 класса - конкретные услуги, также сгруппированные по тем или иным признакам. Для примера, чтобы было понимание: 41 класс МКТУ объединяет различные услуги, связанные с дополнительным образованием и развлечениями: это может быть студия дошкольного образования, коррекции речи, языковая студия или компьютерный клуб, маленький детский садик, - это все входит в 41 класс.

- Товарный знак можно зарегистрировать как словесное обозначение - слово, обычный текст. Можно зарегистрировать как изобразительный товарный знак - какой-то логотип, например, звезда «Мерседеса». Это также может быть комбинированный товарный знак, когда логотип совмещен с каким-то словом, например, надкушенное яблоко со словом Apple. Есть и объемные товарные знаки, когда речь идет о форме упаковки или бутылки, например, бутылка Coca-Cola. Если говорить про девушек, наверняка большинство из них угадает, что за духи спрятаны во флаконе - покажите им флакон Dior J`adore, не демонстрируя название, форма бутылки и крышечки точно дадут информацию о конкретном продукте. Соответственно, товарный знак можно зарегистрировать просто как слово «Горизонт» в конкретных классах МКТУ, и если вы хотите использовать в тех же классах то же слово - у вас это не получится без нарушения прав соответствующего правообладателя.

О ПОХОЖИХ НАЗВАНИЯХ

- Таких клиентов достаточно много, пример, который еще в процессе у нас, детский сад, который давно существует, и он очень хороший, с большим количеством клиентов, и он назывался «Кораблик». Они планируют упаковывать франшизу и выходить на другие регионы, поэтому им был необходим товарный знак. Мы проверили «Кораблик» и поняли, что вероятность его регистрации крайне низкая, и придумали другое обозначение «Кораблик детства», и отправили уже его, с новым разработанным логотипом и так далее.

ОБ АЛГОРИТМЕ РЕГИСТРАЦИИ

- После того как ваши данные приходят к нам, под данными понимается, что вы конкретно хотите зарегистрировать, описание, какие товары и услуги будут в дальнейшем оказываться под этим товарным знаком. Мы с вами связываемся, уточняем детали, касающиеся планирования добавления новых товаров и услуг, так как после регистрации товарного знака туда больше нельзя добавить классы или подклассы, необходимо будет регистрировать заново, что в некоторых случаях чревато отказом. Проводим проверку на возможность регистрации, после этого мы предоставляем официальный отчет за подписью патентного поверенного, объясняем суть отчета и, соответственно, делаем коммерческое предложение в зависимости от возможности регистрации. После обсуждения коммерческого предложения, если стоимость наших услуг и размер госпошлин устраивает нашего клиента, заключаем договор. Готовим документы для подачи, заявку, получаем подтверждение, загружаем в Роспатент, в этот же день получаем приоритет - форму 940. В дальнейшем идет делопроизводство, мы постоянно напоминаем о некоторых необходимых действиях нашему заказчику, и если приходят какие-то уведомления от Роспатента, сразу их обсуждаем, вносим изменения, дополнения - делаем все, что прописано в договоре.

О СРОКАХ РЕГИСТРАЦИИ

- Если мы регистрируем товарный знак в Роспатенте, мы регистрируем его на 10 лет. По факту срок использования якобы ограничен 10 годами, но мы законодательно имеем право продлевать этот товарный знак неограниченное количество раз, то есть он действует 10 лет, но в то же время практически вечен, если не забудете его продлить.