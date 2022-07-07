Евгений Чадаев: «Федеральный центр дает сигнал, что восточный вектор становится главным»

Проведение события федерального масштаба именно в Хабаровском крае говорит о пристальном внимании к региону со стороны главных лиц страны Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске совместно с полномочным представителем президента РФ в ДФО, а также губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым прошло выездное совещание под председательством секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Мероприятие собрало также глав других субъектов Дальнего Востока, представителей федеральных министерств и ведомств.

Проведение такого события федерального масштаба именно в Хабаровском крае говорит о пристальном внимании к региону со стороны главных лиц страны. Не в последнюю очередь это происходит благодаря активной повсеместной работе Михаила Дегтярева, предпринимающего шаги по основательному внедрению региона как в дальневосточную, так и международную повестку.

Приезд секретаря Совета безопасности логично обозначил темой совещания обсуждение вопросов общественной, государственной и экономической безопасности в условиях нынешних реалий.

На рассмотрение были выставлены вопросы активизации мер обеспечения национальной безопасности в пограничной сфере на востоке России, интеграции новых вариаций пограничной деятельности, обновленного оборудования пропускных пунктов.

- Хабаровск является центром многих сфер, местом, где находятся главные комитеты различных министерств. Промышленный потенциал нашего края очень большой, особенно в оборонной сфере. И если раньше звучали, в основном, декларации о намерениях развивать Хабаровский край и Дальний Восток, то сейчас мы видим конкретику. Страна определилась с друзьями и партнерами, и теперь можно работать в четком направлении. В этом отношении приезд секретаря Совета безопасности - более чем знаковое событие. Таким образом федеральный центр дает сигнал, что Дальний Восток полноценно включается в переориентацию всех наших планов, и восточный вектор становится главным, - рассказал Евгений Чадаев, директор экспертно-аналитического центра «ДВ Регион».

Пристальное внимание обратила на себя проблема энергетической безопасности страны. Объекты энергетической инфраструктуры неумолимо изнашиваются, поэтому вопрос требует оперативных решений. Немаловажными задачами также остаются газификация макрорегиона и исследование рынка в поисках территорий для сбыта энергетических ресурсов.

После общего совещания губернатор Хабаровского края провел личную встречу с Юрием Трутневым и Николаем Патрушевым. Главными на повестке были вопросы, продвижение по которым зависит, главным образом, от Хабаровского края. Так, участники встречи обсудили развитие Большого Уссурийского острова и ход строительства грузопассажирского перехода в КНР. Глава региона заверил, что работа над объектами национального значения идет по плану.