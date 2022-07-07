Нашли в капкане: милую кошку с янтарными глазами и перебитой лапой выходили в ЕАО

Лапка любит проводить время в своей лежанке. ФОТО: общество защиты животных «Добрые руки»

В биробиджанском приюте «Добрые руки» поселилась годовалая кошка Лапка. У мурлыки перерублена часть передней правой лапы, отсюда и имя. Сотрудники зоозащитной организации предполагают, что хвостатая угодила в капкан.

Скромная черно-белая кошечка с глазами цвета янтаря и розовым носиком оказалась в приюте после стерилизации. Вместе с сестрами и братьями Лапку выбросили на дачах прошлым летом.

У Лапки розовый нос и янтарные глазки.

- Ее нашли на местных дачах. В прошлом году туда подбросили нескольких котят, среди которых была и Лапка. Мы привезли котят к себе, всех стерилизовали по программе ОСВВ и вернули обратно, но Лапку пришлось оставить в приюте из-за ее серьезной травмы. Живет у нас кошка уже второй месяц. На свою травмированную лапку она, конечно, не наступает и ходит на трех. К людям она очень ласковая, спокойная и ненавязчивая. Ведет себя с королевским достоинством, - рассказала «КП» - Хабаровск» Нина Симонова, волонтер общественной организации по защите животных «Добрые руки».

За Лапкой ухаживают добрые волонтеры приюта. Кошечка старается не грустить, но ей нужен любящий хозяин. В основном Лапка проводит время у себя лежанке.

Напомним, ранее сотрудники хабаровской общественной организации по защите бездомных животных «Добрый дом» уже почти год не могли пристроить пса-инвалида Барни. Он попал в приют еще совсем молодым щенком, пережил ампутацию в полевых условиях и тяжелую операцию. История получилась драматичная и непростая.

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