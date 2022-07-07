Коровы-нелегалки проникли в Хабаровск: их тут же арестовали и отправили на штраф-площадку

Коровам поставили бирки, взяли у них кровь для исследования на наличие опасных заболеваний Фото: Скриншот с видео

Если для арестованных людей существуют варианты меры пресечения, то что происходит с арестованными коровами? Да-да, в Хабаровске возможно и такое. Конечно, на скот не надевают наручники и не везут на суд. Для коров, чьи владельцы проштрафились, есть специальная арестплощадка. 5 июля на нее загремели 13 голов крупного рогатого скота.

ВДРУГ ПРОНЕСЕТ

Коров фермер собирал чуть ли не по всей Амурской области и повез в Советскую Гавань. Мужчина купил их для себя, хотел заботиться о них, да разводить. Скот фермер погрузил в грузовик и направился домой.

Вот только ветеринарными сопроводительными документами для скота мужчина не озаботился. Даже не согласовал маршрут перевозки животных. Понадеявшись на авось, фермер въехал в Хабаровск. На этом путешествие закончилось - грузовик с коровами дальше не пустили, дабы не завезти возможную заразу.

СОСТОЯНИЕ ЗА АРЕСТ

Фермеру выписали протокол по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных…». Коров-нелегалок временно забрали и отправили на арестплощадку в село Дружба. Здесь им поставили бирки, взяли у скота кровь для исследования на наличие опасных заболеваний.

- Животным предстоит пройти 30-дневный карантин, только после этого они продолжат путешествие до пункта назначения. Содержание буренок на штраф-площадке выльется нарушителю в кругленькую сумму. По прейскуранту суточный постой - 300 рублей. Из-за сложной эпизоотической обстановки в соседних регионах ветеринарный контроль в Хабаровском крае усилен, - прокомментировали в ветстанции Хабаровского района.

Всего с начала 2022 года в регионе найдено 50 голов крупного рогатого скота без необходимых документов.

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