Михаил Дегтярев поднял вопросы продовольственной безопасности региона на совещании у полпреда

Региональная специфика Дальнего Востока требует разработки специальных мер Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край на несколько дней стал местом, принявшим мероприятия дальневосточного и федерального масштаба. Чем чаще федеральные чиновники посещают с различными визитами регион, тем больше вероятность того, что проблемы и болевые точки Хабаровского края будут устраняться более оперативно.

В этот раз главы всех субъектов Дальнего Востока и другие влиятельные политические деятели собрались для участия в Совете глав под председательством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Разумеется, на заседании присутствовал и глава принимающей стороны, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Особо актуальным для обсуждения был обозначен вопрос повышения продовольственной самообеспеченности субъектов Дальневосточного федерального округа.

По словам главы региона, за счет увеличения посевных площадей, поддержки тепличных хозяйств и развития животноводства в этом году показатели обеспеченности первоочередными продуктами питания в сравнении с прошлым годом вырастут по всем позициям: картофелю, яйцу, овощам, молоку и мясу. Что касается последних двух позиций, то здесь показатели Хабаровского края на сегодняшний день оставляют желать лучшего. Одной из причин называется некомпетентный подход к деятельности со стороны предпринимателей.

- Некоторые предприятия оказались разорены из-за неверного планирования и необязательного отношения к своим договорным обязанностям. Земли, которые сельхозпроизводители брали под корма, использовались не по назначению. В итоге это сказалось на рентабельности, что привело к разорению. Поэтому мы будем заключать юридически обязывающие соглашения с целевым использованием земель. Если мы говорим о мясомолочном животноводстве, то это выращивание кормов, - рассказал Михаил Дегтярев.

Совет глав ДФО в Хабаровске обсудил, где брать свежие продукты и как избавиться от импорта Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края стремится прямо озвучивать проблемы, предлагая федеральному центру конкретные пути их решения. Такой хозяйственный основательный подход намного увеличивает шансы на позитивное решение. Отметив недостаток земель сельскохозяйственного назначения, глава региона обратился за поддержкой в восстановлении заброшенных систем мелиорации, а также софинансировании строительства и реконструкции объектов агропромышленного комплекса.

В ходе заседания прозвучало множество мнений и предложений относительно стимулирования агропромышленного комплекса, однако участники сошлись в том, что при планировании конкретных действий стоит отталкиваться, прежде всего, от региональных особенностей округа.

Совет глав ДФО в Хабаровске обсудил, где брать свежие продукты и как избавиться от импорта Фото: Правительство Хабаровского края

- На Дальнем Востоке большие расстояния, сложные климатические условия. Те меры, которые разработаны для поддержки сельского хозяйства в целом по России, просто не позволяют вывести сельскохозяйственные проекты в дальневосточных регионах на уровень безубыточности. Поэтому с Министерством сельского хозяйства мы договорились о разработке отдельных мер поддержки сельскохозяйственных производителей для Дальнего Востока, - заявил Юрий Трутнев.

Не менее волнующий вопрос локализации импортозамещающих критически важных производств заслужил пристального внимания в ходе заседания. По заявлению полпреда, Правительством России ведется ежедневная работа по подготовке к локализации производств, импортозамещению и перестройке логистических цепочек. Необходимо выявить конкретные потребности для эффективной производственной деятельности, поэтому предприятия ДФО, осуществляющие деятельность в авиастроении, пищевой и горнодобывающей промышленности, судостроении и других отраслях, предоставили информацию по более чем пяти тысячам наименований используемой импортной продукции. Это сырье, оборудование, комплектующие и другие компоненты.

Что касается Хабаровского края, для 16% из местного перечня позиций уже найдены отечественные аналоги, что пока позволяет держать ситуацию под контролем.

- Основные предприятия края продолжают функционировать, продукция отгружается. Сбоев в системах жизнеобеспечения, транспортного обслуживания нет. Топливно-энергетический комплекс и ресурсоснабжающие организации работают в штатном режиме. С другой стороны, анализируя системообразующие предприятия края, мы видим потенциальные повышенные риски сбоев поставок запчастей, комплектующих, техники и оборудования для лесопромышленных и горнодобывающих предприятий. Чтобы обеспечить их спецтехникой, стараемся использовать компетенции наших предприятий в организации сервисных мощностей, - пояснил Михаил Дегтярев.

Организацию этих самых мощностей регион собирается осуществлять за счет реализации планов по созданию Дальневосточного автобусного кластера, а также готовящегося проекта организации ремонта и сервисного обслуживания техники марки «БелАЗ».

Действующие меры государственной поддержки предприятий также требуют наращивания. Так, в ходе заседания было объявлено о скорой докапитализации фондов развития промышленности восьми субъектов Дальнего Востока, в числе которых находится и Хабаровский край.

Пребывание в Хабаровске Юрия Трутнева не ограничилось одним лишь заседанием совета ДФО. Накануне полпред поучаствовал в трехсторонней рабочей встрече вместе с губернатором региона Михаилом Дегтяревым, а также секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Хабаровскому краю отводится большая роль в переориентировке страны на восточное направление, поэтому стороны обсудили развитие транспортной инфраструктуры. Здесь важными пунктами станут развитие возможностей восточного участка Транссибирской магистрали и БАМа, а также усиленная работа с морскими и речными портами.

Совет глав ДФО в Хабаровске обсудил, где брать свежие продукты и как избавиться от импорта Фото: Правительство Хабаровского края

Рабочей встрече предшествовало выездное совещание секретаря Совета безопасности совместно с Юрием Трутневым и главами регионов Дальнего Востока. Мероприятие было посвящено вопросам общественной, государственной и экономической безопасности, которая нуждается в стабилизации, учитывая сложившуюся международную обстановку. Участники совещания выступали с предложениями по усилению систем защиты и охраны государственной границы, внедрению новых форм и способов пограничной деятельности, развитию, обустройству и техническому оснащению пунктов пропуска.