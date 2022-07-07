Выкинули на помойку: странный поступок пожарных с щенками шокировал хабаровчан

Инцидент случился на улице Аэродромной, 21 и попал в объектив камеры видеонаблюдения Фото: Скриншот с видео

Соцсети Хабаровска «взорвались» от любопытного видео с пожарными и щенками. Пользователей возмутил поступок тех, кто одними из первых должны приходить на помощь. Пожарные выставили из машины щенков и уехали.

БЕЖАЛИ ЗА МАШИНОЙ

Инцидент случился на улице Аэродромной, 21 и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, утром, 6 июля, к контейнерной площадке подъехала автоцистерна. Из пожарной машины вышел человек со щенком в руках, еще один - выпрыгнул из авто.

Пожарный подошел к помойке, оставил собачек возле мусорных баков и поспешил вернуться в машину. Автоцистерна развернулась и поехала по своим делам, а щенки побежали вслед за красным авто.

Спасать малышей, которые остались без еды и воды в 30-градусную жару, кинулись местные жители. Но застать щенков на месте не удалось - они так и не вернулись. Сейчас на их поиски бросились неравнодушные люди и зоозащитники.

ОФИЦИАЛЬНО

В соцсетях люди поделились на два лагеря. Одни критикуют пожарных, считая их поступок антигуманным. Другие же хоть и осуждают столь категоричные меры, но разводят руками: «А куда им нужно было деть собак? Не возить же с собой, служба как-никак». Все расставит по своим местам служебная проверка.

- Информация была доведена до вышестоящего руководства пожарной части. Сейчас проводится служебная проверка, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе главка краевого МЧС.

Пожарным максимум может грозить предупреждение, в крайнем случае - выговор. Самое серьезное наказание в виде общественного порицания они уже получили.