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Общество8 июля 2022 4:41

Доставка бесплатная за 450 рублей: магаданцы возмущены отношением Wildberries к клиентам

Цена доставки товаров с Wildberries в Магаданскую область выросла до 450 рублей
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Люди не понимают, почему они должны платить за доставку вещей, которые, возможно, вообще не подойдут при примерке

Люди не понимают, почему они должны платить за доставку вещей, которые, возможно, вообще не подойдут при примерке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Магаданской области живо обсуждают в соцсетях то, что популярный интернет-ритейлер Wildberries поднял цену на доставку товаров. Некоторые пользователи отдали за нее 450 рублей, и теперь клиенты сервиса сомневаются, есть ли вообще какая-то выгода в таких покупках.

При том, что на главной странице сайта доставку называют бесплатной, в разделе «Правила продажи» есть пункт №6, в котором написано: «Стоимость доставки составляет от 0 до 700 рублей». То есть формально ритейлер никого в заблуждение не вводил. Однако смущает другое: пользователи делятся тем, что одни все еще получают товары бесплатно, другие - за 300 рублей, и третьи по новому ценнику.

- Это дурдом какой-то. Как они работают?! - написала одна из покупательниц внизу под постом в соцсети.

Магаданцы возмущены. Фото: скрин-шот

Магаданцы возмущены. Фото: скрин-шот

Также люди не понимают, почему они должны платить за доставку вещей, которые, возможно, вообще не подойдут при примерке. При этом все осознают: ценник может быть большим из-за месторасположения региона. Но покупателям от этого не легче.

- Такое ощущение, что WB пытается за счет дальних регионов или нажиться, или отбить доставку по центральной России, - пишет другой пользователь.

За разъяснением ценовой политики «КП» - Хабаровск» обратилась в пресс-службу ритейлера.

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