Доставка бесплатная за 450 рублей: магаданцы возмущены отношением Wildberries к клиентам

Люди не понимают, почему они должны платить за доставку вещей, которые, возможно, вообще не подойдут при примерке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Магаданской области живо обсуждают в соцсетях то, что популярный интернет-ритейлер Wildberries поднял цену на доставку товаров. Некоторые пользователи отдали за нее 450 рублей, и теперь клиенты сервиса сомневаются, есть ли вообще какая-то выгода в таких покупках.

При том, что на главной странице сайта доставку называют бесплатной, в разделе «Правила продажи» есть пункт №6, в котором написано: «Стоимость доставки составляет от 0 до 700 рублей». То есть формально ритейлер никого в заблуждение не вводил. Однако смущает другое: пользователи делятся тем, что одни все еще получают товары бесплатно, другие - за 300 рублей, и третьи по новому ценнику.

- Это дурдом какой-то. Как они работают?! - написала одна из покупательниц внизу под постом в соцсети.

Магаданцы возмущены. Фото: скрин-шот

Также люди не понимают, почему они должны платить за доставку вещей, которые, возможно, вообще не подойдут при примерке. При этом все осознают: ценник может быть большим из-за месторасположения региона. Но покупателям от этого не легче.

- Такое ощущение, что WB пытается за счет дальних регионов или нажиться, или отбить доставку по центральной России, - пишет другой пользователь.

За разъяснением ценовой политики «КП» - Хабаровск» обратилась в пресс-службу ритейлера.

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