На улице - хаммам: гнетущую духоту и дожди пообещали синоптики Хабаровскому краю

В субботу и воскресенье в регионе дожди, местами - ливни Фото: Александра ШОПЕНКО

В Хабаровском крае июль вернулся к своим истокам - высоким температурам и духоте. Правда, от подобной погоды за несколько предыдущих лет прохладного лета люди отвыкли. Поэтому погода на выходных будет казаться гнетущей.

В субботу и воскресенье в регионе дожди, местами - ливни. Осадков не будет разве что в Охотском и других северных районах. К дождям прибавятся дневные температуры в пределах +27 +35 градусов, что создаст эффект бани или хаммама.

Ночью будет чуть полегче - столбики термометров покажут +16 +22 градуса. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. 9 июля на севере и на побережье Татарского пролива возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Хабаровске на выходных кратковременные дожди. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до +19 +21 градуса, днем столбики термометров покажут +27 +29 градусов.

- Температуры июльские, находимся в норме. Спадать жара начнет примерно в середине августа, когда начнется перестройка на осенние процессы. Фон в +25 +30 градусов будет сохраняться в течение июля, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Во второй половине июля температуры могут ненадолго упасть из-за циклона. Но вероятность его прихода в край пока крайне мала. Прогноз будет уточняться.