Сотрудники KFC в Хабаровске рассказали, закроются ли рестораны сети

Несколько точек KFC открыты и в Хабаровске, до сих пор они пользуются большим спросом Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Новость о том, что в России закроются рестораны KFC, несколько дней держится в топе обсуждаемых. По всей стране открыто более тысячи заведений сети, а любители цыплят из Кентукки исчисляются миллионами. Несколько точек KFC открыты и в Хабаровске, до сих пор они пользуются большим спросом. Их судьбу и выясняла «Комсомолка».

- Доставка продолжает работать, ресторан - тоже. Закрываться мы не планировали и пока таких указаний нет, - рассказали «КП» - Хабаровск» в KFC в торговом центре «Стрелка».

- Мы не закрываемся, во всяком случае, до нас такую информацию не доводили, - сообщили в KFC на Карла Маркса.

- Работаем в обычном режиме, о закрытии речи не идет, - добавили в ресторане сети на Ким Ю Чена.

Возможно, что хабаровские KFC останутся на рынке, и происходящие изменения их не затронут. Дело в том, что местные рестораны (часть или все - пока неизвестно) работают по договорам франшизы, то есть принадлежат российским юридическим лицам. А свою деятельность в стране прекращает компания Yum! Brands. Ей принадлежат всего порядка 70 заведений из более чем 1000, работающих по всей стране.

В Yum! Brands заявили, что передадут свои рестораны российским инвесторам. Так что бренд KFC никуда не денется, как и любимые ведерки с жареной курицей и стрипсы.

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