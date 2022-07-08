Алексей и Елана Хлонь воспитывают пять сыновей Фото: Правительство Хабаровского края

Обосновавшись на должности губернатора Хабаровского края, Михаил Дегтярев перевез с собой в регион большую и дружную семью. Являясь многодетным отцом, глава региона понимает весь нелегкий труд заботы о детях и важность крепких семейных уз.

Так, 8 июля, в День семьи, любви и верности прошла торжественная церемония награждения семей, известных своим семейным благополучием на протяжении десятков лет. В церемонии приняли участие губернатор Михаил Дегтярев, а также митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Губернатор Хабаровского края поздравил жителей края с днём любви, семьи и верности Фото: Правительство Хабаровского края

- Президент России Владимир Владимирович Путин 28 июня подписал указ об официальном статусе Дня семьи, любви и верности. Как заявил сам глава Российской Федерации: «Семьи должны быть окружены общественным вниманием. И именно в семье мы должны видеть наше национальное достояние». Поддержка семей, укрепление традиционных ценностей - один из приоритетов руководства страны и региона, - отметил губернатор Хабаровского края.

Для достижения приоритетной цели предпринимаются активные действия, направленные на развитие социальной сферы. В связи с предложением президента страны вскоре может вернуться почетное звание «мать-героиня» с единовременной выплатой в 1 миллион рублей.

Несмотря на фокус краевых властей на росте экономики и сокращении государственных расходов, социальная сфера всегда получает особое внимание, поэтому наряду с федеральными мерами поддержки региональные также наращивают свои объемы. С каждым годом растет сумма материнского капитала, а также расширяется перечень возможностей его использования.

Михаил Дегтярев: «Мы должны видеть наше национальное достояние в семье» Губернатор Хабаровского края поздравил жителей края с днём любви, семьи и верности Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Помощь в улучшении жилищных условий оказывается семьям, где родились тройни. Что касается многодетных матерей, воспитавших пять и более детей, то они награждаются почетным знаком «Материнская слава», а вместе с наградой полагается единовременная выплата в 100 тысяч рублей.

В общей сложности более 600 семей Хабаровского края отмечены медалью «За любовь и верность». В ходе торжественной церемонии к ним присоединились еще 11 пар. В прошлом году была введена еще одна единовременная выплата - за супружеское долголетие - в размере 25 тысяч рублей. Ее вручают парам, чей союз в браке длится уже более 50 лет. Таких пар в этом году оказалось три. Одна из них - чета Троицких, Петр и Галина, вместе уже 55 лет. За этот период супруги успели воспитать двоих дочерей, а сейчас принимают участие в воспитании троих внуков и двух правнучек.

Петр и Галина Троицкие Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Отдельную награду - медали ордена «Родительская слава» лично из рук губернатора получили Алексей и Елена Хлонь. Награда семье, где подрастают пятеро сыновей, утверждена указом президента России.