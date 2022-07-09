ЛДПР определила своих кандидатов на сентябрьские выборы в ходе внеочередной конференции

Для участия в выборах были выдвинуты около 100 кандидатов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В Хабаровске прошел съезд ЛДПР, где были выдвинуты почти 100 кандидатов для участия в выборах в законодательную думу по Комсомольскому округу, в хабаровскую городскую думу на 30 и 31 округи, а также в органы местного самоуправления.

- Мы должны показать в единый день голосования все наши компетенции. Для ЛДПР выборы - это возможность реально решать вопросы различного уровня, - отметил Михаил Дегтярев, глава региона.

Основная идея партии - выдвинуть на выборы не только опытных кандидатов с именем и каким-то результатами в биографии, но и молодых, перспективных, для кого это будет первым, но полезным опытом. 22 участника внеочередной конференции делали свой выбор путем тайного голосования.

- У нас есть хорошая предвыборная программа. По законодательной думе Хабаровского края мы видим, как может ЛДПР может успешно работать в Хабаровском крае, по взаимодействию с органами исполнительной власти, с представительными органами округов и местных самоуправлений. В случае победы наши кандидаты только усилят работу нашей партии в развитии Хабаровского края, - сказал Сергей Зюбр, первый заместитель председателя законодательной думы Хабаровского края.

Результаты оказались следующими: кандидатом в городскую думу по 30 округу был выбран Виктор Антонов, по 31 округу – Иван Рыбин.

- На моих глазах Иван Сергеевич из активиста дорос до серьезного руководителя. Я уверен, что он будет достойно представлять партию в думе, - высказался Михаил Дегтярев.

Кандидатом в законодательно думу по Комсомольскому району стала Александра Горновая. Все выборы пройдут в единый день голосования в сентябре 2022 года.