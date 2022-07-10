Военных закидали яблоками и сигаретами посреди улицы в Хабаровске

Очевидцы были в шоке от происходящего Фото: скриншот из видео

На дорогах может произойти что угодно. Однако некоторые вещи кажутся совсем неожиданными. Нестандартная ситуация произошла вечером 8 июля на Карла Маркса. Военную машину закидали яблоками и сигаретами на глазах у остальных людей.

- Я возвращалась из центра домой, двигалась в сторону аэропорта. Неожиданно меня начала «щемить» белая машина. Водитель настырно теснил меня к бордюру, я сдалась и пропустила его, не хватало еще аварии. После этого он подъехал к машине с военными впереди меня и начал бросаться предметами прямо из окна своей машины, да еще и на полном ходу, - рассказала «КП» - Хабаровск» о случившемся Елена П., хабаровчанка.

Изначально Елена двигалась за машиной с черными номерами. Из нее выглядывали люди, придерживающие брезент. Она не сразу поняла, почему они смотрят на остальных с интересом, но после появившегося гонщика на белом авто все встало на свои места.

- Мужчина не пытался просто их закидать. Видимо, они были знакомы, и он хотел им что-то передать. Муж на соседнем сидении сказал, что кидался водитель не только яблоками, но и сигаретами. Но он постоянно промазывал, поэтому это все падало на асфальт.

Игра в «GTA» посреди города успехов не принесла, поэтому мужчина поступил иначе. На ближайшем красном сигнале светофора он попросту вышел из машины и передал военнослужащим все лично в руки. Соблюдение правил ПДД не остановило его от таких маневров на оживленной улице.

Пытаясь не упустить приятелей под брезентом, он заезжал на линии разметки или перестаивался посреди пешеходного перехода. Видимо такие жертвы безопасностью все-таки нашли отклик в сердце его получатели: военные тоже что-то передали водителю. После этого дорожное шоу закончилось. Белая машина перестроилась в левый ряд и спешно уехала вперед.

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