Не выбросили, а спасли: в МЧС рассказали правду о поступке пожарных со щенками в Хабаровске

Судя по кадрам, автоцистерна повернула во двор Аэродромной, 21 около 9:00 утра Фото: Скриншот с видео

Стало известно, что на самом деле происходило на видео, где пожарные якобы выбрасывают на помойку щенков. Напомним, что инцидент случился 6 июля и попал в объектив камеры. Пожарные выставили щенков из машины и уехали.

СПОРНОЕ ВИДЕО

Судя по кадрам, автоцистерна повернула во двор Аэродромной, 21 около 9:00 утра. Служебная машина подъехала к контейнерной площадке и остановилась. Из авто вышел сотрудник 99-й пожарно-спасательной части 21-го пожарно-спасательного отряда с двумя щенками, оставил их возле мусорки, сел обратно и умчал.

В соцсетях видео наделало много шуму. Одни критиковали поступок пожарных, считая, что действовать подобными методами антигуманно. Другие метод не одобрили, но признали: «А куда им нужно было деть собак? Не возить же с собой, служба как-никак». Точки над i расставили в МЧС.

ОФИЦИАЛЬНО

- Пользователи социальных сетей сделали ошибочный вывод на основе видеозаписи с камеры наружного наблюдения, установленной на фасаде жилого дома. При установлении всех обстоятельств выяснилось, что 6 июля в ходе передислокации пожарной автоцистерны по пути следования в другое подразделение сотрудники пожарной охраны увидели щенков, хаотично перемещающихся по проезжей части дороги на улице Целинной. Буквально на глазах огнеборцев их чуть не сбила одна машина, вторая едва успела объехать. Чтобы не допустить гибели животных, пожарные были вынуждены остановить спецавтомобиль и забрать щенков с дороги, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого главка МЧС РФ.

После, добавили в ведомстве, пожарные повернули в ближайший двор и оставили щенков во дворе в безопасном месте. Если бы не сотрудники МЧС, то собачки могли бы погибнуть на дороге.

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