Стала богачкой за один день: сотрудница банка провернула аферу на миллион Фото: Андрей АБРАМОВ

Сотрудница банка Магаданской области захотела красивой жизни и похитила больше миллиона рублей. Но счастье длилось недолго: женщину задержали сотрудники полиции.

- Действия менеджера офиса банка были выявлены сотрудниками полиции во взаимодействии со службой безопасности финансового учреждения, - рассказали в ведомстве.

Когда любительницу легких денег взяли сотрудники полиции, она не стала отпираться и честно призналась, что забрала деньги себе. Причем она молниеносно спустила их на все, что хотела купить. Как сообщили «КП» - Хабаровск» в МВД региона, список ее покупок пока не разглашается - тайна следствия. Дело пока не передано в суд, так как выясняются все обстоятельства случившегося. Женщине грозит срок за присвоение и растрату в особо крупном размере.

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