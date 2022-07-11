Оксана Кожемяко: «Лечебные учреждения, которые давно не видели ремонта, серьезно обновляются»

По территории Хабаровского края ведутся строительные работы новых ФАПов и врачебных амбулаторий. Фото: Правительство Хабаровского края

Большие ресурсы с минимальным вложением краевых средств регион может получать по линии реализации федеральных программ и нацпроектов. Активное включение Хабаровского края в реализацию национальных проектов позволяет получать дополнительные средства из федерального бюджета для решения самых больных вопросов, одним из которых является вопрос здравоохранения.

Только в прошлом году на реализацию региональных проектов по направлению «Здравоохранение» было выделено почти 1 400 миллионов рублей. Более 80% от этой суммы - средства из федерального бюджета. Мероприятия направлены на повышение доступности и качества оказания первичной помощи, развитие системы детского здравоохранения, обеспечение региона квалифицированными кадрами и другие немаловажные аспекты.

Национальный проект «Здравоохранение» помогает Хабаровскому краю приводить в порядок старые медицинские учреждения и возводить новые Фото: Правительство Хабаровского края

На территории Хабаровского края продолжается возведение новых ФАПов и врачебных амбулаторий. Так, новые фельдшерско-акушерские пункты появятся или уже появились в Бикинском, Вяземском, Хабаровском, Ульчском районах, а также районе имени Лазо. В 2022 году на 22-х объектах региона предусмотрен капитальный ремонт на сумму 430 миллионов рублей.

Открытие амбулатории в селе Сосновка Фото: Правительство Хабаровского края

- Замечательно, что действия проекта коснулись практически всех больниц отдаленных районов края. Потому что теперь в край активно прибывает новое оборудование, причем не только в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, но и в учреждения удаленных населенных пунктов. Для того чтобы поставить оборудование, необходимо еще и провести ремонт, а это еще один положительный момент, что лечебные учреждения, которые давно не видели ремонта, серьезно обновляются, - рассказала «КП» - Хабаровск» Оксана Кожемяко, главный врач КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Хабаровского края.

С целью повышения качества медицинской помощи и снижения инвалидизации детского населения Дальневосточный государственный медицинский университет продолжает обучать специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. С 2019 года было обучено уже более 400 человек. Еще одним немаловажным мероприятием в рамках регионального проекта стало открытие нового инфекционного корпуса КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» имени А. К. Пиотровича. Современный корпус позволит создать необходимые условия для лечения детей с инфекционной патологией.

По территории Хабаровского края ведутся строительные работы новых ФАПов и врачебных амбулаторий. Фото: Правительство Хабаровского края

- В прошлом году эффект от реализации нацпроекта ощутили на себе, в основном, семьи с детьми, потому что модернизация касалась детских поликлиник. Сейчас поддержку получают и центральные районные больницы, и поликлиники для населения всех возрастов. Заметная польза есть и от ноу-хау - автопоезда «Здоровье», который оказывает помощь во многих муниципальных районах. Таким образом, высококлассные узконаправленные специалисты могут провести осмотр или дать консультацию любому желающему.

Национальный проект «Здравоохранение» помогает Хабаровскому краю приводить в порядок старые медицинские учреждения и возводить новые Фото: Правительство Хабаровского края

Автопоезд «Здоровье» стартовал в феврале 2021 года. Передвижная поликлиника успела объехать восемь муниципальных районов края. В автопоезде реализован широкий комплекс профилактических мероприятий, в том числе лабораторные и инструментальные исследования, выявляющие хронические неинфекционные заболевания, которые вносят существенный вклад в структуру смертности населения.