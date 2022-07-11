Автостопом по встречке: двое друзей из Хабаровского края решили начать новую жизнь, а оказались за решеткой

Роуд-муви закончился, не успев начаться Фото: Администрация Ванинского муниципального района

Жизнь с чистого листа: такой девиз выбрали себе двое жителей поселка Ванино в Хабаровском крае. 42-летний Савелий В. вместе с 36-летним Василием М. (имена героев изменены - прим. ред.) планировали уехать автостопом в Ростов-на-Дону, где они хотели остаться жить. Поездка закончилась задержанием в Приамурье.

Приятели смогли поймать попутку и доехать до Серышевского района, где они обустроились в придорожном кафе. После ночи в гостинице они отправились искать транспорт до Читы. Чтобы скоротать время, они принялись распивать спиртное. Именно на этом этапе путешествия все пошло не так.

- Не найдя автомобиля, который смог бы их отвезти, мужчины зашли в гараж рядом с кафе. Там они увидели Toyota Land Cruiser Prado. Машина принадлежала хозяину заведения. Ключ находился в салоне, а двери оказались не заперты, - рассказали в администрации Ванинского района.

Друзья не нашли ничего лучше, чем угнать белый «крузак» и поехать в сторону Читы. Однако нетрезвое состояние сделало свое: Савелий решил обогнать впереди идущий автомобиль по встречке и на полной скорости въехал в машину. После этого товарищи поспешили уехать с места аварии.

Угнанная машина пострадала в результате ДТП Фото: Администрация Ванинского муниципального района

Поездка закончилась в Приамурье, где их остановили сотрудники ДПС. Они проверили авто и обнаружили, что оно числится в розыске. Также они установили, что Савелий был пьян и к тому же лишен водительских прав. На этом история не закончилась. Оказалось, что Василий числится в федеральном розыске за кражу на родине.

Обоих приятелей задержали сотрудники полиции. Их будет ждать уголовное обвинение и суд.

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