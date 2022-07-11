Поиски не прекращаются: в Амурске неделю не могут найти пропавшего на реке мужчину

Трагические случаи чаще всего происходят в местах, не предназначенных для отдыха у воды Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае водолазы неделю продолжают поиски пропавшего 18-летнего парня. Молодой человек исчез во время купания на реке в районе Амурска.

Взрослые люди часто гибнут из-за собственной халатности Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- За время поисков обследовано речное дно в районе городского пляжа на площади 7500 квадратных метров дна реки, 40 квадратных метров акватории и береговой линии Амура, - рассказали в региональном МЧС.

В управлении отмечают, что сейчас трагедии на водоемах происходят ежедневно. На днях специалисты достали в районе Лазо тело 46-летнего мужчины. Помимо этого на озере Мылки в Комсомольске 7 июля при купании утонул мужчина 1982 года рождения. Спустя два дня его тело было найдено и передано полицейским. А 9 июля на карьере в садовом некоммерческом товариществе «Ясное» был найден еще один погибший. Утром 11 июля спасатели отправились на новый вызов. На этот раз в район села Осиновая речка. Там, по предварительной информации, пропал 27-летний молодой человек.

11 числа стало известно об очередной трагедии на воде Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Трагические случаи чаще всего происходят в местах, не предназначенных для отдыха у воды, где есть сильное течение, опасное дно и различные предметы под водой, отсутствуют спасательные посты, - говорят спасатели.

Они отмечают: взрослые люди часто гибнут из-за собственной халатности - купаются пьяными или там, где не видно дна, где местность вообще не приспособлена для такого. А родителей они настоятельно просят поговорить с детьми: школьники должны понимать, чем грозит бездумный отдых на реках и озерах.

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