Супруги могли погибнуть: появились подробности обрушения потолка в День семьи в Хабаровском крае

На пожилых супругов рухнул подвесной потолок и часть перекрытия. Фото: Telegram-канал 27dps_lazo Фото: Социальные сети

Хабаровский край 8 июля отмечал День семьи, любви и верности. В регионе чествовали супругов, которые рука об руку шли по жизни вместе, справляясь с трудностями на пути. В поселке Хор для пар по такому случаю был организован праздник. Мероприятие едва не закончилось трагедией.

Отмечали День семьи в местном Доме культуры: теплые слова, поздравления, небольшой фуршет. Среди гостей были 85-летние муж и жена. Внезапно посреди праздника на стол начало что-то сыпаться. Следом прозвучал ужасающий грохот и крики.

На пожилых супругов рухнул подвесной потолок и часть перекрытия. Все это приземлилось прямо на головы мужа и жены. Фотографию разрушений опубликовал Telegram-канал 27dps_lazo. На кадре видно, что обрушение не имеет ужасающих масштабов, но неудачно приземлившаяся плитка могла нанести серьезные увечья или привести к трагедии.

Благо все обошлось. Прибывшие врачи оказали супругам первую помощь и увезли их в больницу. Женщине поставили диагноз «гематома и ушибы», мужчине - «рассечение кожи головы». Еще одной пострадавшей женщине госпитализация не потребовалась - у нее была рана на ноге.

- Прокуратура района имени Лазо проводит проверку исполнения законодательства органом местного самоуправления, в ходе которой будет дана оценка содержанию муниципального имущества. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По предварительной информации, с супругами все в порядке.