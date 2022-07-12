Сгорел заживо: тело мужчины, погибшего при загадочных обстоятельствах, нашли у магаданской больницы

Как полагают следователи, 48-летний мужчина был не из местных. Фото: пресс-центр ГБУЗ "Магаданская областная больница"

ЧП в Магадане. Возле областной больницы сгорел заживо человек.

Произошло все в ночь на 11 июля. Как полагают следователи, 48-летний мужчина был не из местных. Скорее всего, он просто устал в дороге на трассе. Захотел найти ночлег, но не вышло. И тогда путник принял решение развести костер и заночевать у него. Место выбрал специально безлюдное, чтобы никого не тревожить и чтобы не привлекать к себе внимания.

Этим местом оказался пустырь на территории Магаданской областной больницы. Люди там не ходят, территория неухоженная. Мужчина развел огонь, лег рядом и крепко уснул. Да настолько, что и сам не заметил, как сполз к очагу... Полыхающего, как факел, человека заметили издалека случайные свидетели. Позвонили спасателям. Но к тому моменту помочь мужчине было нельзя. Прибывшие на вызов сотрудники спецслужб лишь констатировали смерть.

- Следственный комитет региона сейчас проводит проверку по факту произошедшего. Никакой криминальной составляющей в случившемся не наблюдается, - рассказала представитель ведомства Светлана Алимова.

Экспертизу тела все же сделают. На ее основании и будет принято процессуальное решение.

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