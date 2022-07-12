Лесной армагеддон: в Магаданской области лысеют лиственницы

Местные жители обеспокоены происходящим. Фото: Управление лесного хозяйства Минприроды Магаданской области

Лиственницы в Магаданской области из ярких зеленых красавиц превращаются в лысые длинные палки, торчащие из земли. Все потому, что деревья атаковали вредители - гусеницы пилильщика. Эти маленькие существа объедают хвою. Местные жители бьют тревогу: люди переживают, что же будет дальше, и насколько опасны эти прожорливые червяки.

Оказалось, что популяция гусениц пилильщика в этом году действительно бьет рекорды. Ситуацию прокомментировали в управлении лесного хозяйства региона.

- Да, действительно в местных лесных массивах зафиксирована вспышка зеленого лиственничного пилильщика - это гусеница, которая питается хвоей лиственницы, - рассказывает и. о. начальника отдела охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства минприроды Магаданской области Александр Гливин.

Он рассказал: гусеницы наплодились из-за аномально теплой погоды весной. Апрель, который так радовал привыкших к суровому климату жителей региона, способствовал и размножению вредителей.

Что будет дальше? Когда ударят первые заморозки, гусеницы погибнут. Тогда лиственницы и смогут покрыться свежей хвоей.

Площади и степень повреждения таежных массивов от зеленой гусеницы на территории Колымы оценят специалисты-лесопатологи после проведения экспертизы.

К слову, на Колыме это не первый такой случай. Пять лет назад деревья в регионе атаковали бабочки-пядиницы. Только они съедали листву на ивах и тополях.

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