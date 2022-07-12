Хабаровчанин использовал мультиварку для хранения наркотиков

В Приморском крае молодой человек закупился маслом каннабиса. Фото: стоп-кадр видео

В Хабаровске полицейские задержали парня с крупной партией наркотиков. Тот был уверен, что его не поймают, ведь он хитроумным способом спрятал «дурь».

В Приморском крае молодой человек закупился маслом каннабиса. Продавать его он не собирался - все взял для себя. И только потом подумал о том, как же перевозить запрещенное вещество в свой родной Хабаровск. В итоге у него созрел план: чтобы не попасться при перевозке, надо отправить наркотик почтой.

Поэтому он спрятал наркотик в мультиварку и отправил посылку на свое имя. Сначала все шло как по маслу: посылку молодой человек забрал в офисе транспортной компании. А затем решил сделать еще одну покупку.

- Он снова купил и хранил при себе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона и смесь табака с гашишным маслом в крупном размере. После этого он был взят в разработку оперативниками, - рассказала представитель прокуратуры региона Анна Исаева. Находчивого хабаровчанина с его товаром взяли полицейские. В итоге за незаконное хранение и приобретение наркотиков парень проведет в колонии строгого режима ближайшие 5,5 лет.

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