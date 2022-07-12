Не берите взятки, ребятки: школьников на Колыме учат основам коррупции

Перед тем, как начать учить детей, сначала во всех тонкостях обязали разобраться педагогов. Фото: правительство Магаданской области

Колымским школьникам начали рассказывать, как не попасть под коррупционную статью и не подвести под нее кого-нибудь другого. Специальные внеклассные занятия в прошлом учебном году посетили почти 10 тысяч учащихся с 3 по 11 классы. Там детей учили отличать подарки от взяток и прививали мысль о том, насколько пагубно сказывается на всех коррумпированность чиновников, бизнесменов и других людей.

Перед тем как начать учить детей, сначала во всех тонкостях обязали разобраться педагогов. И только потом преподаватели начали просвещать детей.

Причем программу вплели и в общеобразовательные предметы.

- Темы антикоррупционной направленности рассматриваются при изучении предметов «История», «Обществознание», «Основы права» в 100% общеобразовательных организаций. Во внеурочных массовых мероприятиях приняли участие более 10 тысяч учащихся 5-11 классов, - рассказали в правительстве региона.

Добавили к курсу и ролевые игры на тему коррупции: «Я - гражданин», «Я и мои права», «Закон есть закон» и другие.

Ожидается, что такого рода воспитательная работа с детьми будет проводиться и дальше.

КОНКРЕТНО

Темы классных антикоррупционных часов для школьников: «Подарки и другие способы благодарности» - 3-4 классы; «Что такое коррупция, в чем ее особенности» - 5-6 классы; «Противодействие коррупции» - 7 классы; «Без коррупции с детства» - 8-9 классы; «Коррупция и школа»; «Коррупция: выигрыш или убыток» - 10 классы; «Коррупция и мы. Причины коррупции» - 11 классы.

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