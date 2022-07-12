Сергей Кравчук: «Уверен, площадь Блюхера станет одной из любимых зон отдыха у хабаровчан» Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск с рабочим визитом посетил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько. Вместе с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком, а также главами профильных министерств правительства Хабаровского края замминистра оценил строящиеся объекты и уже существующие парки и скверы.

- При посещении федерального министра всегда делаются объезды и показываются объекты. Министр сам выбрал те зоны, на которые захотел посмотреть. Есть определенные замечания и дельные предложения по итогам его визита. Например, создать отдельную структуру в администрации города по содержанию и эксплуатации скверов и парков. Хочется сказать, что сейчас идет пристальное внимание со стороны Правительства Российской Федерации и Хабаровского края. Выделяются гранты, бюджетное финансирование по национальным программам «Комфортная среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и так далее, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Сергей Кравчук: «Уверен, площадь Блюхера станет одной из любимых зон отдыха у хабаровчан» Фото: Администрация Хабаровска

В частности, Алексей Ересько осмотрел Сквер пограничной славы, а также Сквер русских сказок, который был благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды». Отдельное внимание обратили на результаты капитального ремонта кровель и фасадов домов.

- Посмотрели объекты, в том числе по капитальному ремонту жилых домов. Хабаровский край - это один из тех регионов, которые, я считаю, очень взвешенно и грамотно подходят к реализации программ. Как результат, мы увидели очень хорошо отремонтированные кровли, прекрасно сделанные фасады, - сказал Алексей Ересько, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ.

Завершили осмотр города на стройплощадке площади имени Блюхера. Подробнее о проекте рассказала его автор Ксения Голованова. Она уточнила, что зона отдыха проработана таким образом, чтобы в ней смогли отдыхать горожане любых возрастов. Для самых маленьких предусмотрена песочница. Дети постарше могут заинтересоваться малыми архитектурными формами с игровыми элементами. При этом Ксения сразу подчеркнула, что элементы, установленные на площади, рассчитаны на большой вес. Поэтому взрослые смогут не только покачаться на качелях, позаниматься на турниках, но и скатиться с горки. Кстати, ближе к остановке появится место для проведения мероприятий. А ближе к улице Гамарника будет зона тихого досуга со столами и стульями.

- Мы сохранили большую часть зеленых насаждений, а также благоустроили газоны и высадили крепкие молодые деревья. Безусловно, главная особенность площади - искусственный ручей с игровыми элементами, - добавила Ксения Голованова.

В свою очередь Сергей Кравчук напомнил, что благоустройству предшествовала огромная работа по переносу коммуникаций. Это было сделано, чтобы зону отдыха не нарушали для ремонта сетей.

- Очень приятно завершать осмотр объектов площадью Блюхера. Общаясь с мэром города, я отметил, что нужно обязательно обеспечить ее достойную эксплуатацию. Мне кажется, это станет точкой притяжения горожан. Прекрасный проект, уверен, что он будет жить долго, - подчеркнул Алексей Ересько.

Замминистра также отметил, что архитекторы приняли удачное решение, выбрав сочетание множества природных материалов с металлом и бетоном.

- По моему поручению выполняется ремонт остановочной площадки вблизи площади, обновляется дорога и другие элементы городской инфраструктуры. Уверен, что площадь Блюхера станет одной из любимых зон отдыха у хабаровчан, - отметил градоначальник.

Напомним, что объекты для участия в 2022 году в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» выбирали жители региона во время первого всероссийского онлайн-голосования на единой федеральной платформе, которое проводилось с 26 апреля по 30 мая 2021-го. В Хабаровском крае свои голоса за те или иные общественные территории отдали более 92 тысяч человек. Локация взамен площади имени Блюхера стала «номером один». Однако все расходы на ее благоустройство в конечном итоге взял на себя частный инвестор благодаря инициативе Михаила Дегтярева.