Сэкономили на отпуске: стало известно, кому из дальневосточников запрещено покидать страну

Долги равно проблемы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Горячая пора отпусков может быть омрачена для многих жителей Хабаровского края, ЕАО и Магадана. Всему виной долги, которые не позволят улететь греть косточки под солнцем Турции или ОАЭ. Общее число таких людей достигло почти 100 тысяч. Они могут столкнуться с серьезными проблемами, если решат выехать за границу.

Возглавили антирейтинг Хабаровский край и ЕАО. За первые шесть месяцев 2022 года на жителей этих регионов завели 126, 2 тысячи исполнительных производств.

- На 1 июля в Управлении Федеральной службы судебных приставов действует 88,6 тысячи постановлений об ограничении на выезд должников с территории России, - рассказала «КП» - Хабаровск» Александра Дмитриева, главный специалист-эксперт УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Меньше по количеству, но больше в процентном соотношении злостных неплательщиков в Магаданской области.

- За полгода у жителей Магадана и области накопилось 13,7 тысячи производств по долгам за ЖКХ, алиментам и кредитам. В 8,7 тысячи случаев на должников были наложены меры временного ограничения выезда из страны, - рассказала «КП» - Хабаровск» Татьяна Сыцко, представитель УФССП по Магаданской области.

Стоит напомнить, что такие серьезные меры принимаются при задолженности от 30 тысяч рублей, за исключением некоторых категорий взысканий. Например, если у человека есть постановление о выплате алиментов или возмещении морального вреда, который он принес преступлением, то развернуть в аэропорту могут и при долге в 10 тысяч рублей.

Кроме того, потенциальным путешественникам стоит учитывать, что сроки для добровольного погашения ограничены. По прошествии двух месяцев невыплат приставы могут наложить запрет на выезд из страны даже при незначительном долге - не очень приятно для тех, кто планирует вылететь на курорты.

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