Слезы радости и поцелуи: магаданские росгвардейцы вернулись домой в полном составе

За особые заслуги перед Родиной и проявленный героизм бойцов наградили федеральными и региональными наградами. Фото: администрация Магадана

Вернулись домой к своим семьям в полном составе магаданские росгвардейцы. Бойцы выполняли боевые задачи в зоне специальной военной операции на территории Украины. Встречали своих героев любящие жены, дети, родители и близкие друзья, а также первые лица области и города.

Награды росгвардейцы получали из рук первых лиц города и края. Фото: телеграм-канал Сергея Носова

- Слова благодарности руководящему офицерскому составу. Выполняя сложнейшие поставленные задачи, они смогли сохранить личный состав, - сказал глава региона Сергей Носов.

Церемония началась с построения и российского гимна. Фото: телеграм-канал Сергея Носова

Присоединился к нему и мэр города Юрий Гришан.

- Наши земляки - пример мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Они ориентир для молодых магаданцев. Благодарим бойцов за смелость и отвагу. Рады снова видеть их на магаданской земле живыми и здоровыми.

Встречали бойцов их родные и близкие. Фото: администрация Магадана

За особые заслуги перед Родиной и проявленный героизм бойцов наградили федеральными и региональными наградами. Сейчас службу на Украине несут и другие росгвардейцы из региона, каждый день защищая интересы своей страны и ее жителей. И все, кто ждет их домой, надеются, что вскоре и они вернутся назад живыми и невредимыми.

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