Разнес гостиницу и пытался сбежать: росгвардейцам пришлось ловить постояльца-дебошира

Мужчина кричал, ругался матом и разбудил всех вокруг. Фото: Росгвардия ЕАО

В биробиджанской гостинице один из постояльцев учинил дебош. Ночью он, сильно перебрав со спиртным, устроил скандал, а потом начал кидаться с кулаками на всех, кто вставал на его пути.

Случилось все 11 июля. Тем, что постояльцы бывают нетрезвыми, персонал любой гостиницы нельзя удивить, но иногда ситуация выходит из-под контроля. Один из мужчин оказался настолько невменяем после выпитого спиртного, что буквально начал разносить все на своем пути. Он кричал, ругался матом и разбудил всех вокруг. А позже и вовсе начал кидаться с кулаками на всех, кто попадался на его пути. Владельцу гостиницы пришлось нажать тревожную кнопку, чтобы на помощь приехала полиция.

- На неоднократные требования прекратить хулиганские действия мужчина не реагировал. Правоохранители задержали нарушителя общественного порядка. Однако при сопровождении в служебный автомобиль задержанный пытался убежать, но экипаж применил физическую силу и специальные средства, - рассказали в Управлении Росгвардии ЕАО.

Дебошира доставили в дежурную часть. Там он протрезвел и начал понемногу приходить в себя. Теперь ему придется ответить за свою ночную выходку по статье «мелкое хулиганство».

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