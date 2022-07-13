Гендерное неравенство: почему на Дальнем Востоке мужчины зарабатывают больше женщин

Аналогичная ситуация наблюдается по почти по всему Дальнему Востоку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дальний Восток, как оказалось, нельзя отнести к субъекту России, где мужчины и женщины во всех смыслах равны друг другу. Зарплаты у представителей сильной половины человечества в ДФО существенно превышают доходы противоположного пола. Регионами-лидерами в этом плане оказались Магаданская, Амурская и Еврейская автономная области, Забайкальский край и Камчатка. Об этом свидетельствуют данные Росстата за прошедший год.

В 2021-м среднестатистическая российская женщина в месяц зарабатывала 42,8 тысячи рублей на руки. А мужчина - 62,1 тысячи. И чем больше регион, где проживают люди, ориентирован на тяжелую рабочую силу, тем ощутимее этот разрыв.

Наибольший зарплатный перевес в пользу мужчин наблюдается в Магаданской области. Там мужчины получают в два раза больше женщин: 147,3 тысячи рублей, а женщины 72,9 тысячи. А в Еврейской автономии разница в зарплатах составила 62,9% (33,5 тысячи рублей против 53,3 тысячи).

- Во всем мире женщины зарабатывают меньше мужчин, что в основном принято объяснять факторами, связанными с семьей и детьми - вынужденным перерывом в профессиональной карьере из-за материнства, дополнительной домашней нагрузкой и в целом особой ролью женщины в семейных отношениях и воспитании детей, - пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Она также добавила, что чаще всего именно мужчины работают в самых денежных отраслях, и в неделю они трудятся по 40 часов против женских 38.

- Однако даже если сопоставить среднечасовую зарплату, то у женщин она окажется лишь на уровне 76,3% от мужской. Причем по мере продвижения по карьерной лестнице эта диспропорция становится еще более выраженной - гендерный разрыв в зарплатах для высококвалифицированных специалистов и руководителей оказывается значительно выше, чем для работников низкой квалификации, - добавила эксперт.

Аналогичная ситуация наблюдается почти по всему Дальнему Востоку.

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