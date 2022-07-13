В Питер за «десятку», в Сочи - за 7500: какие новые субсидируемые перелеты появились для хабаровчан

Рассказываем, кто и куда может улететь по льготной цене из Хабаровска Фото: Иван ВИСЛОВ

Обновленный список субсидируемых маршрутов опубликовала Росавиация. Среди них есть как востребованные направления, так и неожиданные. Рассказываем, кто и куда может улететь по льготной цене из Хабаровска.

СВОБОДНЫЕ ДЕНЬГИ

Возможность профинансировать новые направления появилась после закрытия ряда аэропортов страны. Напомним, что работу приостановили воздушные гавани Краснодара, Симферополя, Анапы, Геленджика и Ростова-на-Дону. На этом федеральная казна сэкономила немалые деньги, которые было решено распределить на «аваиасубсидии» для льготников и дальневосточников.

В итоге несколько авиакомпаний получили дополнительные деньги для перевозки пассажиров по социальному тарифу. Для жителей Хабаровского края такое право выиграли «Уральские авиалинии». Вместе с уже существующими из аэропорта региональной столицы можно улететь по 16 направлениям.

КОМУ ПОЛОЖЕНО

Но прежде чем в срочном порядке бронировать билеты, необходимо понять, кто может воспользоваться перелетом по субсидируемому тарифу.

Льготные категории:

- граждане от 2 до 23 лет;

- женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет;

- инвалиды I группы любого возраста;

- инвалиды с детства II и III группы;

- сопровождающий инвалида I группы или ребенка-инвалида;

- люди с удостоверением многодетной семьи или другими документами, подтверждающими этот статус.

Субсидия для дальневосточников:

- на нее имеют право люди с пропиской в любом из регионов Дальнего Востока.

Для подтверждения гордого статуса «дальневосточник» нужно предоставить в кассу авиакомпании паспорт со штампом о регистрации в регионе ДФО. Субсидированный билет можно купить и на сайте перевозчика. В процессе оформления билета необходимо загрузить качественные фото или сканы лицевой страницы и листа с регистрацией.

Для оформления билета на ребенка нужен скан свидетельства о рождении и справка с печатью из паспортного стола, подтверждающая прописку в ДФО.

ВСЕ БИЛЕТЫ ЗАБРАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

С тем, кому что положено, разобрались, но и дальше стоит упомянуть об ограничениях. В прошлые годы, когда субсидируемые билеты поступали в продажу, их сметали как горячие пирожки. Люди хапали по 10 штук в одни руки, чтобы было, либо для перепродажи. Из-за этого в 2022 году ввели ограничения:

- не более четырех авиабилетов по маршруту «в одну сторону»;

- не более двух авиабилетов по маршруту «туда и обратно»;

- не более двух авиабилетов по маршруту «в одну сторону» и не более одного билета «туда и обратно».

НАПРАВЛЕНИЯ

Наконец, к самому интересному - обновленному списку субсидированных маршрутов. Уточним, что цены указаны в одну сторону.

Для дальневосточников:

- Хабаровск - Санкт-Петербург («Уральские авиалинии») - 10200 рублей;

- Хабаровск - Москва («Аэрофлот») - 10200 рублей.

Для льготников:

- Хабаровск - Магадан («Аэрофлот») - 4000 рублей;

- Хабаровск - Петропавловск-Камчатский («Аэрофлот») - 2500 рублей;

- Хабаровск - Владивосток («Аэрофлот») - 1800 рублей;

- Хабаровск - Геленджик («Уральские авиалинии», маршрут пока закрыт) - 8000 рублей;

- Хабаровск - Екатеринбург («Уральские авиалинии» и «Авиакомпания «Якутия») - 6200 рублей;

- Хабаровск - Иркутск («Аэрофлот») - 3000 рублей;

- Хабаровск - Минеральные Воды («Уральские авиалинии» и «Авиакомпания «Якутия») - 7800 рублей;

- Хабаровск - Москва («Аэрофлот») - 7200 рублей;

- Хабаровск - Новосибирск («Аэрофлот» и «Авиакомпания «Сибирь») - 5700 рублей;

- Хабаровск - Санкт-Петербург («Уральские авиалинии», «Авиакомпания «Якутия» и «Авиакомпания «Сибирь») - 7300 рублей;

- Хабаровск - Симферополь («Уральские авиалинии», «Авиакомпания «Якутия» и «Авиакомпания «Сибирь») - 8000 рублей;

- Хабаровск - Сочи («Уральские авиалинии» и «Авиакомпания «Якутия») - 7500 рублей;

- Хабаровск - Южно-Сахалинск («Аэрофлот») - 1000 рублей;

- Хабаровск - Красноярск - («Аэрофлот», «Авиакомпания «Азимут» и «Авиакомпания «Сибирь») - 6000 рублей.