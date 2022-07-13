«Это было очень волнительно»: хабаровчанка стала финалисткой вокального конкурса «Новая звезда»

Екатерина исполнила в финале песню-молитву "Крылья лебяжьи". ФОТО: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Екатерина Белякова, 45-летняя уроженка Охотска и нынешняя хабаровчанка прошла в финал седьмого сезона всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2022». В первом отборочном туре участница из Хабаровска получила 100 баллов, что позволило ей попасть на последний этап проекта.

Участница из Хабаровска набрала в финале 80 баллов. ФОТО: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опытная певица выступила на сцене перед сотнями людей в зале и миллионами телезрителей с авторской песней «Крылья лебяжьи». Талант хабаровчанки оценили члены жюри, в числе которых были такие именитые звезды, как: композитор и Народный артист России Максим Дунаевский, советский и российский телеведущий Юрий Николаев, певицы Зара и Юлия Савичева.

ОСКАР КУЧЕРА ПОЗВОНИЛ МНЕ И ПОЗВАЛ В ФИНАЛ

- Это случилось в майские праздники. Но сначала по голосованию от Хабаровского края я не прошла и была на четвертом месте. Может, от того, что шоу показывают не по «Первому каналу», а на «Звезде», и мало кто смотрит? Но мне улыбнулась большая удача, и жюри вернули меня в финал. Из 16 человек, набравших 100 баллов, повезло только четверым участникам, включая меня. Когда мы с семьей отдыхали в Белгороде, по видеосвязи мне позвонил Оскар Кучера и сказал, что оставляйте свой отпуск, вы возвращаетесь в проект. Это было очень неожиданно, сначала я подумала, что будет какой-то поощрительный приз, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Белякова.

В костюмерной. ФОТО: предоставлено героем публикации

К слову, Екатерине до сих пор пишут люди и спрашивают о том, где голосовать, чтобы она прошла в финал, куда из 85 вокалистов по итогу прорвались только 20.

- Это было очень волнительно. Так как я ощущала на себе огромную ответственность, ведь мне одной пришлось представлять свой родной огромный Хабаровский край. Я горжусь тем, что родилась в Охотске, живу в Хабаровске уже очень много лет. Для меня это была большая честь и серьезный трамплин к развитию как вокалиста.

ГОТОВИТЬСЯ ПРИШЛОСЬ СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА

Екатерине полностью оплатили перелет, проезд и питание. На финансовую сторону вопроса хабаровчанка не отвлекалась и полностью посвятила себя творчеству.

На съемках. ФОТО: предоставлено героем публикации

- Из-за этого в том числе мне нравится этот конкурс, здесь не надо беспокоиться о житейских вопросах. Я исполнила песню «Крылья лебяжьи», которую мне хотелось, написанную композитором из Нижнего Новгорода Ириной Беляковой и автором Марией Лукичевой. Когда-то они услышали меня на другом конкурсе и разрешили ее исполнять. Композиция просто невероятная, ведь это песня-молитва. Я считаю, что спеть такую песню со сцены и получить за нее 80 баллов, это настоящий подарок для нашего края.

Все участники трудились в очень сжатые сроки и в усиленном режиме.

На сцене в тумане. ФОТО: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

- Я узнала о финале в самый последний момент, готовиться пришлось со скоростью света. Когда все репетиции прошли, то настал день съемок. Они начались с 12 часов, приехали на площадку в семь утра. До пяти вечера все мы прошли. В гостиницу вернулись уже поздно вечером. В одиннадцать часов нам устроили праздник в шикарном ресторане, где вручили дипломы конкурса. Это было очень приятно!

Также впервые на «Новой звезде» сделали альбом участников из 20 новых авторских песен. Альбом записывался на студии Игоря Матвиенко.

На записи альбома. ФОТО: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

- Все яркие и такие разные. Это было очень красиво! Для меня это был не просто конкурс, а открытие новых ярких артистов. Песни при этом сокращались для сцены, поэтому важно было передать смысл без искажений.

Победителем стала Катя Лазукова из Свердловской области, она выиграла миллион рублей.

Диплом финалистки. ФОТО: предоставлено героем публикации

Напомним, Екатерина Белякова поет с четырех лет. Она также участвовала во многих известных вокальных конкурсах, в том числе и в «Голосе», а еще снялась в стильном музыкальном клипе на улицах Хабаровска.

Преданные поклонники. ФОТО: предоставлено героем публикации

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