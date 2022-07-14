Верила в свой успех и убеждала в нем детей: в Хабаровске стало на одну миллионершу больше

Выигранный миллион Раиса Приходько потратит на текущие нужды. Фото: Русское лото

Удача отбить расходы на покупку лотерейных билетов и оказаться в плюсе улыбнулась хабаровчанке Раисе Приходько. Женщина, которая ежемесячно на протяжении нескольких лет играла в «Русское лото», стала обладательницей одного миллиона рублей.

Повезло Раисе во время проведения 1439-го тиража.

- Я старалась успевать зачеркивать числа в обоих билетах вслед за ведущим. Когда в одном из них все совпало, я позвала детей и сказала, что, кажется, выиграла миллион. На мгновение я засомневалась в победе и подумала, что поторопилась и отметила лишнее. Сын с дочерью помогли перепроверить итоги розыгрыша в интернете, и я поняла, что была права. Конечно, я счастлива, что мечта исполнилась, а мои взрослые дети до сих пор в шоке, - рассказала женщина. Она добавила, что раньше дети только подшучивали над ней и говорили, что та зря тратит деньги на билеты. А для женщины это было своего рода небольшое хобби. После выхода на пенсию бывший технолог промышленного производства увлекалась разве что огородом, чтением книг, да лотереями.

Выигранный миллион Раиса Приходько потратит на текущие нужды.

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