С 1 июля лицензированный полигон для вывоза мусора в Хабаровском крае принимает вдвое больше отходов

За первые дни работы сотрудники регоператора успели привыкнуть к маршрутам города Фото: Правительство Хабаровского края

Если до начала июля на специальный полигон в районе поселка Сита каждый день свозили около 200 тонн отходов, то с приходом в край регоператора количество отходов, доставляющихся до конечного пункта, увеличилось вдвое.

Как рассказывают водители мусоровозов, за первые дни работы сотрудники успели привыкнуть к маршрутам. Местные жители, заинтересованные в общем деле, также часто помогают, подсказывая удобные проезды.

В первые дни жители обрушивались с жалобами на то, что контейнерные площадки многих территорий были переполнены, и мусор не вывозился в течение нескольких дней. Как оказалось, некоторые контейнерные площадки не были учтены в районных администрациях, в связи с чем регоператор не был уведомлен об их наличии. Именно обращения жителей помогли установить около 300 таких площадок, благодаря чему были переработаны маршруты мусоровозов.

- В течение первых десяти дней ситуация стабилизировалась. Сейчас в «Хабавтотранс ДВ» проработали 52 новых маршрута. Мусоровозы отрабатывают свои маршруты ежедневно, сейчас работа уже практически встала в нормальную колею, но обращения граждан продолжаем отрабатывать в приоритетном порядке, - рассказал Сергей Берегов, руководитель компании-перевозчика ООО «Норма».

Несмотря на то, что работа налаживается, остаются трудности, связанные с инфраструктурой. Иногда преградой к контейнерным площадками и мусоропроводам для мусоровозов становятся автомобили, плотно расставленные по всей дворовой территории. Таким образом, водителям приходится возвращаться на одно и то же место несколько раз.

Регоператор планирует взять под контроль решение еще одной болезненной проблемы, осложнявшей жизнь частных секторов - пакетный сбор.

- Пакетный сбор - это путь к несанкционированным свалкам, поэтому необходимо создавать места накопления, ставить там контейнеры, чтобы человек мог свои отходы вынести, а не оставить их за калиткой и ждать. На наш взгляд, необходимо восстановить старые площадки у индивидуальных домов. Раньше их было 77, - рассказал Валерий Дунисов, директор компании «Хабавтотранс ДВ», регионального оператора по вывозу ТКО.

Работа по восстановлению площадок будет осуществляться совместно с администрацией Хабаровска.