Спалили на паленом: около 3000 бутылок «жидкой смерти» нашли у подпольщиков в Хабаровске

Банда подпольщиков работала в Хабаровске с 2020 года Фото: скриншот из видео

В поисках легкой прибыли двое хабаровчан захотели воплотить в реальность незамысловатую схему. Они решили создать подпольное производство водки. С технологической стороной мужчины не стали заморачиваться: сошлись на том, чтобы смешивать обычный этиловый спирт с водой.

Продавать паленку они планировали через посредников. Для этого бизнесмены нашли несколько человек, готовых приобщиться к делу. Участники подпольного производства распределили роли. Кто-то занимался «химией», отмеряя нужное количество воды для разведения спирта. Другие разливали готовый продукт по бутылкам, а третьи исполняли роли торговых агентов.

Тару брали разную. Это были и банки, и бутылки. Закупоривали их брендированными крышками разных марок коньяка и водки. На бутылки клеили поддельные акцизные марки и этикетки с разными товарными знаками.

- Они занимались производством в гаражном боксе на Трехгорной, а хранили готовую продукцию в складском помещении на Целинной. Всего они успели разлить больше 2,8 тысячи бутылок водки и коньяка, а их прибыль от изготовления и продажи поддельного алкоголя составила свыше 1,2 миллиона рублей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, руководитель пресс-службы прокуратуры Хабаровского края.

Готовый товар подпольные бизнесмены продавали частным предпринимателям в Хабаровске и Комсомольске. Подделку охотно покупали за бесценок, а потом перепродавали вдвое, а то и втрое дороже.

Прокуратура завела уголовные дела на пятерых участников группы по трем статьям. За незаконное производство и продажу спиртного им грозит до шести лет колонии. Их дела рассмотрит Железнодорожный районный суд Хабаровска. В отношении еще двоих участников группы проводится досудебное разбирательство.

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