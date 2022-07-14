Столб огня и дыма ударил в небо: ужасное происшествие случилось в Ванино

Никто не ожидал, что это случится Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ужасающий пожар случился в Хабаровском крае. Большой порт поселка Ванино известен своим огромным перевалочным терминалом угля. Ежедневно крановщики тоннами перегружают это горючее полезное ископаемое из тысяч полувагонов. Выполнять такие действия помогают краны-манипуляторы с огромными ковшами. Один из таких великанов загорелся накануне и переполошил жителей поселка.

К концу рабочего дня на пульт пожарной охраны поступил вызов о пожаре на территории порта. Когда прибыл первый расчет, гидравлический кран-манипулятор уже был полностью окутан огнем. Столб черного дыма вперемешку с угольной пылью взмывал в небо. Пожарным потребовалось целых два часа, чтобы справиться с бушующим пламенем.

На место прибыли пожарные Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Причины возгорания крана будут установлены в ходе проведения проверки инспекторами Госпожнадзора, - рассказала «КП» - Хабаровск Екатерина Потворова, начальник пресс-службы МЧС России по Хабаровскому краю.

Оборудование воспламенилось за считанные минуты Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Несмотря на то, что моторный отсек и кабина полностью выгорели, в пожаре чудом никто не пострадал. Спасатели опасались, что огонь перекинется на стоящие рядом вагоны с углем. Поэтому тушение заняло больше времени, которое потратили, чтобы пролить водой ж/д составы.

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