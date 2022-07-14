Забил до полусмерти, похитил и бросил умирать на снегу: присяжные попросили снисхождения для убийцы из ЕАО

Ни один из обвиняемых так и не признал своей вины

Двух жителей Еврейской автономной области судят за жестокое убийство человека. Вдвоем они забили свою жертву до полусмерти, а затем вывезли мужчину на безлюдное место и бросили умирать на снегу. Чудовищная расправа произошла 2 января прошлого года в поселке Николаевка.

Как и подавляющее большинство других жителей страны, двое приятелей отмечали наступление нового года. Внезапно позвонила мама одного из них и начала жаловаться на своего гражданского мужа, позвала сына к себе.

Тот приехал вместе с другом. Сначала ели-пили, и все было нормально, но у них вспыхнула ссора с сожителем женщины. Сын начал заступаться за маму. Кулаки пошли в ход тут же. Мужчину буквально измордовали, судмедэксперты позже насчитали не менее 28 синяков от сильных ударов.

Защититься от двух здоровых 30-летних парней хозяин дома не смог и потерял сознание. Но двух отморозков было уже не остановить. Понимая, что жертва вот-вот тот может испустить дух, они в надежде скрыть следы преступления положили человека в багажник машины и увезли на автодорогу Чита - Хабаровск.

- Там они оставили его в условиях низкой температуры без верхней одежды, вдали от населенных пунктов. Через два дня труп мужчины был обнаружен работниками организации, осуществляющей работы по снегоуборке данного участка автомобильной дороги, - рассказала представитель следственного ведомства региона Дарья Немцева.

Вскоре мужчин задержали, но они упорно уверяли: никого не убивали и не похищали. Однако доказательств их вины было собрано достаточно, чтобы отправить дело в суд.

Их рассказ о невиновности первыми выслушали присяжные заседатели.

- В судебном заседании обвиняемые свою вину не признали, в содеянном не раскаялись. Вместе с тем судом присяжных заседателей, с учетом позиции государственного обвинителя, в отношении подсудимых единодушно был вынесен обвинительный вердикт. Также присяжные заседатели пришли к выводу, что один из них заслуживает снисхождения, - рассказала представитель прокуратуры ЕАО Жанна Крепкогорская.

Теперь оба дожидаются решения суда. Обоих обвиняют в нанесении тяжких травм, повлекших смерть человека. Одного из них также обвиняют в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изрезал все лицо и довел до психоза: магаданка стала жертвой пьяного прохожего (подробнее)