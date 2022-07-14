Вопрос жизни и смерти: Boeing-777 экстренно сел в Красноярске

После благополучного снижения, мужчину передали в руки врачей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет компании «Аэрофлот», который летел из Хабаровска в Москву, экстренно приземлился в Красноярске. Пассажиру, находящемуся на борту, стало плохо в воздухе.

ЧП на борту Boeing-777 произошло 13 июля. 49-летний мужчина почувствовал сильную головную боль, а сердце буквально выскакивало из груди. Он обратился за помощью к стюардессе. По всем признакам, у пассажира случился гипертонический криз. До столицы страны мужчина мог и не долететь. Счет пошел на минуты. Человеку срочно требовалась помощь врача. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Красноярске. После благополучного снижения мужчину передали в руки врачей. После этого самолет продолжил следование в сторону Москвы.

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