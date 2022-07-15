Паводок на Амуре 2022 в Хабаровском крае: река со стороны Китая угрожает региону потопами

Разольется ли река на город? Фото: Андрей МАЛАХОВ

В верхнем течении Амура сформировался сильный дождевой паводок, который идет вниз. Причиной ЧП стали сильные осадки, обрушившиеся на деревни в 250 километрах от Хэйхэ. Китайское информационное агентство «Цзиньжи Хэйхэ» сообщает, что гребень паводка может достичь приграничного города к 18 июля и опуститься до Хабаровска.

Набережную может подтопить Источник: Telegram/@naberezhnaya_khv Фото: Социальные сети

- Обязательно большая вода дойдет до Хабаровска. Мы ожидаем ее к концу июля. Но не стоит опасаться, сейчас идет снижение уровня воды, поэтому гребень паводка будет распластан. Дальнейший прогноз будет зависеть от осадков как на Дальнем Востоке, так и на соседних территориях Китая, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Ефремова, начальник отдела гидрологических прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Ощутить на себе разгул стихии уже успели в ЕАО. Малые реки, впадающие в Амур, на днях подтопили приусадебные участки местных жителей и дороги. Развернутый спасательный пост МЧС России в селе Раздольное за два дня успел вывезти из неблагоприятного района около 50 человек и даже одну козу. Сейчас спасатели наблюдают снижение уровня воды в реках, а также спад грунтовых вод.

Жители ЕАО уже прочувствовали паводки Источник: Telegram/@naberezhnaya_khv Фото: Социальные сети

По информации хабаровских гидрологов, в течение ближайших двух суток вода в Амуре опустится на 15-20 сантиметров от значения 342 сантиметра. Нижний ярус набережной уже освободился от воды и успеет просохнуть до новых осадков.

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