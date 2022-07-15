Мест для похорон хватит до февраля: зачем Хабаровску нужно новое кладбище, и где его откроют

Свободные участки для захоронения на существующих кладбищах Хабаровска и пригорода почти исчерпаны Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Свободные участки для захоронения на существующих кладбищах Хабаровска и пригорода почти исчерпаны. На некоторых погостах разрешены только семейные погребения, а новые места предоставляются только на одном. Но и его ресурсы подходят к концу, поэтому принято решение о строительстве нового кладбища.

РУСУРСЫ ИСЧЕРПАНЫ

В Хабаровске и пригороде существует шесть кладбищ: Центральное, в микрорайоне «База КАФ», в районе поселка Березовка, в поселке Красная Речка, в селе Анастасьевка и Матвеевское. Новые захоронения возможны только на последнем, на остальных - только родственные. По данным властей, мест для новых погребений хватит до января-февраля 2023 года. Нехватка площадей и стала причиной строительства нового кладбища.

- Было принято решение о строительстве нового кладбища, которое будет рядом с Матвеевским. Порядка 120 миллионов рублей было потрачено на то, чтобы купить землю. Площадь кладбища - 40 гектаров, осваиваться будет в семь этапов, - рассказал в эфире радио «КП» - Хабаровск» Василий Иванов, начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда мэрии Хабаровска.

НОВОЕ КЛАДБИЩЕ

Существующее Матвеевское кладбище занимает площадь 52,4 гектара, на нем располагается 47 тысяч захоронений. Новый погост хоть и будет меньше, но могилы на нем будут располагаться таким образом, что поместится около 70,8 тысячи мест. Этого удастся достигнуть за счет сдвоенных рядов и увеличения площадей секторов.

Кстати, на новом кладбище появятся отдельные сектора для мусульман и военных.

Также на погосте запрещено будет ставить металлические оградки и памятники. Это связано с тем, что над кладбищем летают самолеты, и это отражено в требованиях безопасности полетов. В благоустройстве могил можно будет использовать бетонные и каменные изделия.

- Граждане смогут пользоваться инфраструктурой Матвеевского кладбища. Это крематорий, ритуальный зал, услуги по благоустройству. Несколько предпринимателей уже взяли в аренду участки для продажи цветов и венков, - добавил Василий Иванов.

Первые два этапа строительства нового кладбища должны быть завершены за три года.

АБЫ ГДЕ НЕ ВЫЙДЕТ

Срок заполнения кладбища - 15-20 лет. Если смертность продолжит падать, то этот срок увеличится. А вот после того, как новый погост исчерпает свой ресурс, придется поломать голову над тем, где разместить новый.

- Все муниципальные образования имеют градостроительную документацию, и вся территория поделена на определенные зоны, где фактически имеются разрешенные основные и дополнительные виды использования земельного участка. Учитывая специфичность объекта, грунтовые воды, санитарно-защитные зоны, санитарные нормы, подобрать землю было сложно. В дальнейшем, если такая работа предстоит, это будет проблематично, - сообщил Василий Иванов.